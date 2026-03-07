Acasă » Știri » Orașul „iernii eterne”. Localitatea din România în care primăvara refuză să vină: Meteorologii Accuweather anunță viscol și -8 grade Celsius

De: Irina Vlad 07/03/2026 | 08:36
Se întoace iarnă în România! Potrivit estimărilor publicate de meteorologii Accuweather, ninsorile nu vor ocoli Miercurea Ciuc nici în luna martie. Primăvara se lasă așteptată, iar episoadele de iarnă nu au dispărut complet. Temperaturile nocturne vor coborî până la -8 grade Celsius. Abia după jumătatea lunii vremea va începe să se stabilizeze. 

Deși asociată, în mod tradițional, cu temperaturi blânde și zile însorite, începutul lunii martie aduce un episod de iarnă târzie în annumite regiuni ale țării. Temperaturile scăzute și episoadele de ninsoare ar putea persista până la jumătatea lunii. Potrivit Accuweather, unul dintre orașele în care iarna nu se lasă plecată este Miercurea Ciuc. Vremea se va răci treptat, iar precipitațiile vor deveni din ce în ce mai frecvente.

Orașul din România în care ninge în luna martie

Conform prognozei meteonpentru luna martie, primăvara se lasă mult așteptată în Miercurea Ciuc. Zilele de 10, 12, 18 și 19 vor aduce precipitații mixte de ploaie și ninsoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 7 grade Celsius, cu minme apropiate de pragul înghețului, între -3 și -8 grade Celsius.

Diferențele mari de temperatură din timpul zilei și cele nocturne vor favoriza apariția poleiului, în special dimineața și seara, iar în zilele cu ninsori, stratul de zăpadă ar putea fi refăcut temporar.

Meteorologii Accuweather anunță viscol și -8 grade Celsius/ sursă foto: Accuweather

După acest episod de iarnă târziue, se pare că vremea va intra pe un făgaș normale pentru luna martie. Temperaturile vor crește până la valori aproape de mediile multianuale, însă minimele de pe timpul nopții vor rămâne apropiate de pragul înghețului. Astfel de manifestări ale vremii sunt rezultatul maselor de aer rece care pot coborî brusc chiar și după ce iarna – din punct de vedere calendaristic – a trecut.

Meteorologii atrag atenția că anumite valori ale temperaturilor s-ar putea modifica de la o zi la alta. Episoadele de vreme severă, cum ar fi cantități însemnate de precipitații, intensificări puternice ale vântului, răciri bruște, ninsori abundente sau chiar viscole, pot fi prognozate cu precizie doar pe termen scurt, cu câteva zile înainte de producere.

