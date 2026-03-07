Alertă alimentară! Vel Pitar retrage două loturi de pâine de pe piață

Două tipuri de pâine de la producătorul Vel Pitar au fost retrase din magazine. Alerta a fost dată imediat din precauție, după un caz izolat. Cei care au cumpărat acest tip de pâine au fost sfătuiți să o returneze.

Cele două sortimente de pâine de la Vel Pitar au fost retrase din comerț. Autoritățile au găsit bucăți de plastic atunci când au verificat produsul. Alerta alimentară a fost emisă, după ce a fost identificat un incident izolat.

Produsele provin din două loturi cu termen de expirare între 5 și 17 martie 2026. Specialiștii recomandă consumatorilor care au achiziționat acest produs recent să îl returneze la magazin.

Pâine scoasă de pe rafturile magazinelor

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că producătorul Vel Pitar retrage de pe rafturile magazinelor două tipuri de pâine. Această procedură de prevenție a fost luată imediat după ce autoritățile au găsit fragmente de plastic în produs. Pe lângă acțiunea de retragere, a fost luată și una de rechemare a unor produse de panificație.

Autoritățile au explicat că produsele afectate sunt Pâinea Domnească Albă 1 kg și Deplina Extra Albă 600 g. În cazul alimentului Pâinea Domnească Albă 1 kg, sunt afectate loturile cu dată de expirare 06.03.2026, 07.03.2026, 11.03.2026, 16.03.2026 și 17.03.2026. Pentru cea Domnească Albă 1 kg, măsura se aplică pentru lotul cu dată de expirare 05.03.2026.

Tot ei au mai spus că a fost doar un singur caz, însă au decis retragerea lor pentru a verifica mai amănunțit, dar și pentru a evita o situație neplăcută.

Ce faci dacă ai cumpărat pâinea care a fost retrasă

Specialiștii spun că dacă au fost cumpărate aceste produse recomandă să nu le consume. O altă recomandare a fost să returneze produsele de la magazinul de la care au achiziționat. Returnarea este posibilă până pe data de 17 martie 2026, iar rambursarea banilor se va face și în cazul în care bonul fiscal nu mai este la client.

ANSVSA a declarat că această situație va fi în continuare monitorizată și colaborează cu producătorul pentru retragerea completă a produselor afectate din comerț. Autoritățile spun că siguranța clientului rămâne o prioritate pentru ei, dar și siguranța produselor alimentare.

