Cât a ajuns să coste un kilogram de carne de miel, cu aproape o lună înainte de Paște: ”Prețul a urcat considerabil!”

Prețul mieilor din România a înregistrat o creștere vizibilă față de sezonul anterior, iar contextul internațional pare să fi contribuit la această evoluție. Tensiunile din Orientul Mijlociu au început să influențeze și piața locală a ovinelor, determinând fermierii să majoreze prețurile în contextul unei cereri tot mai mari. În timp ce în unele ferme fătările sunt încă în desfășurare, alți crescători au deja mieii pregătiți pentru vânzare.

Potrivit informațiilor din piață, prețul a ajuns în prezent la aproximativ 26 de lei pe kilogram, o valoare considerabil mai mare decât cea practicată în lunile de iarnă sau în aceeași perioadă a anului trecut. Pe platformele online dedicate crescătorilor de animale, discuțiile despre prețuri și cerere sunt tot mai frecvente.

Prețul la carnea de miel a crescut

Mulți fermieri sunt sfătuiți să nu accepte oferte mai mici, mai ales în contextul apropierii Ramadanului, perioadă în care cererea pentru carne de miel crește pe piețele externe.

Pe grupurile de specialitate circulă numeroase mesaje prin care crescătorii sunt încurajați să își mențină prețurile, deoarece cumpărătorii caută în special animale mai mari, de peste 27 de kilograme. Reprezentanții organizațiilor din sectorul ovin confirmă că oferta este limitată în acest moment, iar acest lucru contribuie la creșterea valorii mieilor pe piață.

„Poate fi adevărat deoarece este foarte puțină marfă și urmează sărbătoarea de Ramadam. În luna decembrie am vândut cu 16,5 lei/kg, iar acum prețul a urcat considerabil.”, a transmis Nicolae Cioranu, președintele Asociației Crescătorilor de Ovine „Păstorul Crișana”.

În prezent, în multe zone din țară, prețul mediu al mieilor vii se situează în jurul valorii de 23 de lei pe kilogram, însă există variații în funcție de regiune, greutatea animalelor și condițiile de creștere. Totuși, nu toți crescătorii aleg să vândă imediat. O parte dintre fermieri preferă să păstreze mieii până în perioada Paștelui, când cererea pe piața internă este tradițional mai mare.

