Test de inteligență | Găsiți ce este greșit în această fotografie!

Testul rapid îți pune la încercare mintea. Tot ce trebuie să faci este să te uiți atent la imagine și să identifici care este greșeala.

Testele de logică îți antrenează mintea. Făcând astfel de teste îți menții mintea ageră, iar cu timpul memoria nu îți va juca feste. Ba mai mult îți pun în aplicare creativitatea și abilitățile de observare.

Găsește greșeala din imagine

Testul de astăzi este unul complex. Acesta îți testează vederea și abilitatea de a observa rapid lucrurile și de a vedea ce este neobișnuit. Doar 1% din oameni îl pot rezolva. Greșeala trebuie identificată în doar 7 secunde! Există un singur lucru nelalocul lui în această imagine. Ce trebuie să faceți este simplu: Privește poza cu mare atenție, iar în doar câteva secunde ar trebui să vezi ce nu este bine. Este mai ușor decât te-ai gândit.

Cei care au reușit deja să găsească greșeala în mai puțin de 7 secunde felicitări și aplauze. Pentru cei care nu au găsit încă, vă mai oferim o șansă. Ba mai mult, o să vă dăm un indiciu. Îndreptați-vă privirea către frigider.

Dacă nu ați găsit nici acum care este greșeala din această fotografie, o să deslușim împreună misterul. În interiorul frigiderului nu se găsește mâncare. În scena din bucătărie, măturile se află în frigider. Acest lucru este total neobișnuit. Puteți vedea eroarea mai jos.

Ce reprezintă nivelul IQ al unei persoane

IQ-ul se referă la măsurarea inteligenței unui om. Cele mai cunoscute testări și folosite de specialiști și nu numai sunt rezolvarea unor teste, rezolvarea unor puzzele-uri, completarea unor imagini sau numere. Pe lângă acestea, cel mai des întâlnite sunt și identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. Testele de inteligență sunt împărțite în categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

VEZI ȘI: Test IQ cu chibrituri | Corectați -7 x 9 – 5 = 30, mutând un singur băț

Test IQ pentru genii | Dacă 2+3=8, 3+3=27 și 4+3=64, cât este 5+3=?