Acasă » Știri » Test de inteligență exclusiv pentru genii | Identificați peștele din această iluzie optică

Test de inteligență exclusiv pentru genii | Identificați peștele din această iluzie optică

De: Andreea Stăncescu 06/03/2026 | 16:45
Test de inteligență exclusiv pentru genii | Identificați peștele din această iluzie optică
Tu poți rezolva testul de atenție?

Avem un nou test vizual care îți pune la încercare atenția și capacitatea de observație. Partea interesantă este că poate fi rezolvat în doar 15 secunde. Pare simplu, dar nu toată lumea reușește din prima. Tot ce trebuie să faci este să privești cu atenție imaginea și să descoperi un detaliu ascuns.

Iluziile optice sunt imagini speciale care ne păcălesc ochii și creierul. Ele sunt create astfel încât ceea ce vedem la prima privire să fie diferit de realitate. De multe ori, creierul nostru interpretează rapid imaginea și ignoră anumite detalii, iar exact acolo se ascunde provocarea.

Acest tip de test vizual a devenit foarte popular în ultimii ani, deoarece combină distracția cu exercițiul mental. Deși pare doar un joc, astfel de provocări ajută la stimularea creierului și la antrenarea atenției. În plus, ele pot fi rezolvate rapid și reprezintă o modalitate plăcută de a-ți testa spiritul de observație.

Tu poți rezolva testul de azi?

În testul de astăzi, imaginea pare destul de simplă. La prima vedere, tot ce observi este un fundal plin de lilieci. Forma lor se repetă peste tot, iar acest lucru face ca imaginea să pară uniformă și ușor de înțeles.

Totuși, undeva în această mulțime de lilieci se ascunde un pește. Este camuflat foarte bine în imagine, iar tocmai de aceea multe persoane nu îl observă imediat. Provocarea ta este să îl găsești înainte ca cele 15 secunde să expire.

Astfel de puzzle-uri sunt foarte populare deoarece sunt rapide, distractive și stimulează mintea. Ele îți testează atenția la detalii, concentrarea și modul în care percepi imaginile. Uneori, obiectul ascuns este chiar în fața ochilor noștri, dar creierul nostru este prea concentrat pe modelul general pentru a-l observa.

În general, aproximativ 60% dintre persoane nu reușesc să descopere peștele în timpul limită. Uneori, soluția apare atunci când privești imaginea dintr-o perspectivă diferită sau îți relaxezi privirea.

Ai reușit să descoperi peștele ascuns? Dacă da, felicitări! Ai un spirit de observație foarte bun.

CITEȘTE ȘI: Test IQ pentru genii | Dacă 2+3=8, 3+3=27 și 4+3=64, cât este 5+3=?

Test de perspicacitate | Identificați 3 diferențe între aceste două boluri cu popcorn

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce se întâmplă cu apartamentul Biancăi Drăgușanu din Dubai. Decizia luată de vedetă: ”La noi plătești taxe și la aerul pe care îl respiri”
Știri
Ce se întâmplă cu apartamentul Biancăi Drăgușanu din Dubai. Decizia luată de vedetă: ”La noi plătești taxe și…
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Afumați – Steaua, sâmbătă, 7 martie 2026, de la ora 11:00
Știri
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Afumați – Steaua, sâmbătă, 7 martie 2026, de la ora…
Interceptări DNA din dosarul de mită din Vama Constanța Sud: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
Mediafax
Interceptări DNA din dosarul de mită din Vama Constanța Sud: „Mi-a trimis 2.200…...
Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare nenorocire a unui om”
Gandul.ro
Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Cămile injectate cu acid hialuronic în buze și cu lifting facial, descalificate la un concurs de frumusețe
Adevarul
Cămile injectate cu acid hialuronic în buze și cu lifting facial, descalificate la...
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
Digi24
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din...
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
Mediafax
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
Parteneri
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A ajuns piele și os. Imaginile cu ea sunt șocante
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Click.ro
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători,...
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Digi 24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută...
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
go4it.ro
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare nenorocire a unui om”
Gandul.ro
Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare nenorocire a...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce se întâmplă cu apartamentul Biancăi Drăgușanu din Dubai. Decizia luată de vedetă: ”La noi ...
Ce se întâmplă cu apartamentul Biancăi Drăgușanu din Dubai. Decizia luată de vedetă: ”La noi plătești taxe și la aerul pe care îl respiri”
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Afumați – Steaua, sâmbătă, 7 martie ...
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Afumați – Steaua, sâmbătă, 7 martie 2026, de la ora 11:00
Alesia Năstase, fiica lui Ilie Năstase, dezvăluiri despre familie și viața din spatele numelui celebru ...
Alesia Năstase, fiica lui Ilie Năstase, dezvăluiri despre familie și viața din spatele numelui celebru | Podcast ZVON
Emily Burghelea se întoarce în România, după ce a rămas blocată cu familia în Mauritius: ”Este ...
Emily Burghelea se întoarce în România, după ce a rămas blocată cu familia în Mauritius: ”Este oficial! Plecăm”
Bancul de weekend | Cum completează englezii declarațiile fiscale
Bancul de weekend | Cum completează englezii declarațiile fiscale
Zodia care are mari probleme de familie în această primăvară. Cristina Demetrescu: „Evitați ...
Zodia care are mari probleme de familie în această primăvară. Cristina Demetrescu: „Evitați situațiile toxice!”
Vezi toate știrile
×