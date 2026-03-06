Nicu Grigore, primele declarații de pe patul de spital după ce s-a accidentat la Survivor 2026: ”Dacă nu urlam, probabil că leșinam”

Nicu Grigore, primele declarații de pe patul de spital. Soțul Bellei Santiago a ajuns de urgență pe mâinile medicilor după ce s-a accidentat în timpul duelului de eliminare cu Kaan. În lupta pentru supraviețuire, „războinicul” a simțit cum îi fuge pământul de sub picioare (la propriu).

În ediția de vineri, 6 martie 2026, a emisiunii Survivor România, Nicu a făcut primele declarații de pe patul de spital. În urma cu o săptămână, „războinicul” a suferit o accidentare în timpul duelului de eliminare cu Adrian Kaan. Momentul accidentării a schimba complet cursul competiției. La scorul de 1-1, în runda decizivă, Nicu a căzut de pe bârnă și s-a accidentat.

Nicu Grigore: ”S-a instalat o durere pe care nu pot să o descriu”

În astfel de situații, regulile Survivor sunt foarte clare: fie are loc o descalificare a celui accidentat, fie ar fi dus la un abandon, implicit la eliminare. De data aceasta, lucrurile au stat diferit. Producătorii au decis ca nimeni să nu fie eliminat, decizie care i-a surprins pe concurenți, dar și pe telesepctatori.

Direct de pe patul de spital, în ediția de vineri, 6 martie, Nicu a pus capăt speculațiilor din ziua duelului. Cu strategiile puse la punct în cel mai mic detaliu, acesta a fost mai mult decât sigur ca ca câștiga proba.

„Până să simt accidentarea, era ultimul joc, era 1-1. Mă simțeam mult mai în vână decât la primele două jocuri. Eram 100% sigur că vreau să-l depășesc în ultima tură, să-l las în spate pe Kaan vreo 5-10 secunde, ca să am timp să termin mult mai repede jocul. Am zis: gata, la ultima bârnă, după ce trec de baloanele alea, în loc să o iau pe dedesubt, sar. Sar, ca să câștig timp și să ajung exact cum trebuie”, a mărturisit Nicu Grigore.

Din păcate, în focurile probei și într-un moment de neateție, Nicu a uitat de o accidentare suferită anterior, în urmă cu două săptămâni, neatenția care l-a costat mai mult decât ar fi crezut. S-a sprijinit în piciorul deja „avariat”, iar într-o fracțiune de secundă a simțit cum articulațiile genunchiului au cedat.

„Și am uitat că stângul e piciorul la care mă accidentasem în urmă cu două săptămâni, tot la joc. Când l-am pus în pământ, a fugit genunchiul, s-a tăiat totul. Genunchiul l-am simțit că a fugit într-o parte, a trosnit foarte tare și în tot corpul s-a instalat o durere pe care nu pot s-o descriu. E ceva rău de tot. Am urlat, ca să nu mi se facă rău. Dacă nu urlam, probabil că leșinam”, a mai spus Nicu.

