Ce a făcut Naba Salem imediat după ce a ieșit de la Survivor! Abia a așteptat momentul: „Simțeam nevoia”

Competiția Survivor 2026 s-a încheiat pentru Naba Salem. După opt săptămâni grele petrecute în Dominicană, Faimoasa a fost eliminată, fără voia ei. O accidentare a trimis-o acasă. Care este primul lucru pe care Naba l-a făcut imediat ce a părăsit competiția?

În episodul 24 al emisiunii de la Antena 1, din data de 1 martie, Naba Salem a părăsit comăpetiția Survivor 2026. Faimoasa a fost eliminată din cauza unor probleme medicale, ce i-au dat mari bătăi de cap. În ciuda îngrijirilor medicale primite, situația Faimoasei începea să fie din ce în ce mai gravă, așa că sfatul medicilor a fost clar. Specialiștii i-au recomandat să iasă din competiție pentru a se putea recupera.

Ce a făcut Naba Salem imediat după ce a ieșit de la Survivor

Deznodământul a fost unul greu pentru Naba Salem, care a plecat cu ochii în lacrimi. Însă, deși eliminarea a fost grea, Faimoasa s-a bucurat că se poate întoarce la viața normală. Cât timp a fost în competiție multe lucruri i-au lipsit, așa că imediat cum a părăsit show și-a făcut toate poftele.

Însă, primul lucru pe care Naba l-a făcut când a ieșit de la Survivor a fost să își cumpere și să mănânce multă ciocolată. Nici părinții ei nu au fost mai importanți ca pofta de dulce. Faimoasa s-a gândit mai întâi la ciocolată și apoi la cei dragi.

„Primul lucru pe care l-am făcut când am ieșit a fost să-mi sun familia și să-i liniștesc pe cei dragi, în timp ce mâncam ciocolată. Simțeam nevoia de ciocolată!”, a declarat Naba Salem, potrivit click.ro

Cât în ceea ce privește competiția, Naba Salem spune că are un sigur regret. Faimoasei îi pare rău că nu a reușit să ajungă în etapa de unificare, acolo unde ar fi putut să demonstreze cu adevărat ce poate.

„Regret că nu am ajuns la unificare. Simt că acolo începea adevărata mea luptă și aveam mult mai mult de arătat! Din păcate, problemele medicale pe care le-am avut nu mi-au permis să dau randamentul pe care știu că îl pot oferi. A fost frustrant să simt că fizic pot mai mult, dar să nu fiu într-o stare optimă ca să demonstrez acest lucru pe traseu. Mi-aș fi dorit să pot beneficia de un context medical care să mă ajute să mă recuperez suficient încât să concurez la capacitate maximă. Când corpul nu e 100%, nici performanța nu poate fi. Totuși, aleg să plec cu capul sus pentru că știu că am dat cât am putut în condițiile date”, a mai spus Naba.

Gabi Tamaș câștigă și Survivor?! Descalificată, Naba aruncă „grenada” sezonului

Câți bani a primit Naba Salem, de la Antena 1, pentru cele 8 săptămâni la Survivor 2026