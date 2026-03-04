Acasă » Știri » Ce a făcut Naba Salem imediat după ce a ieșit de la Survivor! Abia a așteptat momentul: „Simțeam nevoia”

Ce a făcut Naba Salem imediat după ce a ieșit de la Survivor! Abia a așteptat momentul: „Simțeam nevoia”

De: Alina Drăgan 04/03/2026 | 14:29
Ce a făcut Naba Salem imediat după ce a ieșit de la Survivor! Abia a așteptat momentul: „Simțeam nevoia”
Ce a făcut Naba Salem imediat după ce a ieșit de la Survivor /Foto: Facebook

Competiția Survivor 2026 s-a încheiat pentru Naba Salem. După opt săptămâni grele petrecute în Dominicană, Faimoasa a fost eliminată, fără voia ei. O accidentare a trimis-o acasă. Care este primul lucru pe care Naba l-a făcut imediat ce a părăsit competiția?

În episodul 24 al emisiunii de la Antena 1, din data de 1 martie, Naba Salem a părăsit comăpetiția Survivor 2026. Faimoasa a fost eliminată din cauza unor probleme medicale, ce i-au dat mari bătăi de cap. În ciuda îngrijirilor medicale primite, situația Faimoasei începea să fie din ce în ce mai gravă, așa că sfatul medicilor a fost clar. Specialiștii i-au recomandat să iasă din competiție pentru a se putea recupera.

Ce a făcut Naba Salem imediat după ce a ieșit de la Survivor

Deznodământul a fost unul greu pentru Naba Salem, care a plecat cu ochii în lacrimi. Însă, deși eliminarea a fost grea, Faimoasa s-a bucurat că se poate întoarce la viața normală. Cât timp a fost în competiție multe lucruri i-au lipsit, așa că imediat cum a părăsit show și-a făcut toate poftele.

Însă, primul lucru pe care Naba l-a făcut când a ieșit de la Survivor a fost să își cumpere și să mănânce multă ciocolată. Nici părinții ei nu au fost mai importanți ca pofta de dulce. Faimoasa s-a gândit mai întâi la ciocolată și apoi la cei dragi.

„Primul lucru pe care l-am făcut când am ieșit a fost să-mi sun familia și să-i liniștesc pe cei dragi, în timp ce mâncam ciocolată. Simțeam nevoia de ciocolată!”, a declarat Naba Salem, potrivit click.ro

Ce a făcut Naba Salem imediat după ce a ieșit de la Survivor /Foto: Instagram

Cât în ceea ce privește competiția, Naba Salem spune că are un sigur regret. Faimoasei îi pare rău că nu a reușit să ajungă în etapa de unificare, acolo unde ar fi putut să demonstreze cu adevărat ce poate.

„Regret că nu am ajuns la unificare. Simt că acolo începea adevărata mea luptă și aveam mult mai mult de arătat! Din păcate, problemele medicale pe care le-am avut nu mi-au permis să dau randamentul pe care știu că îl pot oferi.

A fost frustrant să simt că fizic pot mai mult, dar să nu fiu într-o stare optimă ca să demonstrez acest lucru pe traseu. Mi-aș fi dorit să pot beneficia de un context medical care să mă ajute să mă recuperez suficient încât să concurez la capacitate maximă. Când corpul nu e 100%, nici performanța nu poate fi. Totuși, aleg să plec cu capul sus pentru că știu că am dat cât am putut în condițiile date”, a mai spus Naba.

Gabi Tamaș câștigă și Survivor?! Descalificată, Naba aruncă „grenada” sezonului

Câți bani a primit Naba Salem, de la Antena 1, pentru cele 8 săptămâni la Survivor 2026

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Adi Petre regretă că a plecat de la Survivor. Prin ce trece acum fostul războinic
Știri
Adi Petre regretă că a plecat de la Survivor. Prin ce trece acum fostul războinic
Văru’ Săndel, semnal de alarmă pentru români. Comediantul a fost victima escrocilor online
Știri
Văru’ Săndel, semnal de alarmă pentru români. Comediantul a fost victima escrocilor online
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Mediafax
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din...
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Are 2.000 de metri pătrați și se află la aproximativ o oră distanță de București
Gandul.ro
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Are...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Doar 15 minute pe zi: cum lectura cu voce tare rescrie conexiunile din creierul copilului
Adevarul
Doar 15 minute pe zi: cum lectura cu voce tare rescrie conexiunile din...
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere”
Digi24
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii...
„Trump, uns de Iisus”: Acuzațiile a peste 200 de militari americani despre briefingurile privind războiul din Iran
Mediafax
„Trump, uns de Iisus”: Acuzațiile a peste 200 de militari americani despre briefingurile...
Parteneri
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Click.ro
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului...
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Digi 24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
De ce poliția amendează, și în 2026, șoferii de motocultor, chiar dacă nu circulă cu viteză și au permis de conducere
Promotor.ro
De ce poliția amendează, și în 2026, șoferii de motocultor, chiar dacă nu circulă cu...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
Bizar: O dronă ucraineană a revenit la bază cu un „pasager” surpriză
go4it.ro
Bizar: O dronă ucraineană a revenit la bază cu un „pasager” surpriză
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Are 2.000 de metri pătrați și se află la aproximativ o oră distanță de București
Gandul.ro
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Are 2.000 de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Adi Petre regretă că a plecat de la Survivor. Prin ce trece acum fostul războinic
Adi Petre regretă că a plecat de la Survivor. Prin ce trece acum fostul războinic
Văru’ Săndel, semnal de alarmă pentru români. Comediantul a fost victima escrocilor online
Văru’ Săndel, semnal de alarmă pentru români. Comediantul a fost victima escrocilor online
Calendar Simulare Bacalaureat 2026. Când are loc fiecare probă în parte
Calendar Simulare Bacalaureat 2026. Când are loc fiecare probă în parte
Motivul real al despărțirii dintre Bogdan Mocanu și Iasmina. Bruneta a făcut dezvăluiri
Motivul real al despărțirii dintre Bogdan Mocanu și Iasmina. Bruneta a făcut dezvăluiri
Annabel Schofield a murit la 62 de ani. Era cunoscută pentru rolul Laurel Ellis din serialul Dallas
Annabel Schofield a murit la 62 de ani. Era cunoscută pentru rolul Laurel Ellis din serialul Dallas
Daniel Tomescu (STACS) invitat la „Podcast cu Prioritate” #93 by ProMotor. Despre Nissan Silvia, ...
Daniel Tomescu (STACS) invitat la „Podcast cu Prioritate” #93 by ProMotor. Despre Nissan Silvia, BMW E46, drift, off road și proiecte în 2026
Vezi toate știrile
×