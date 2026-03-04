Gabi Tamaș câștigă și Survivor?! Descalificată, Naba aruncă „grenada” sezonului

Gabi Tamaș este un membru al tribului Faimoșii din Emisiunea Survivor 2026, iar acesta este unul dintre sportivii de top ai competiției. După ce a câștigat America Express, alături de coechipierul său Dan Alexa, fotbalistul a revenit în cadrul Antenei 1. Obișnuit cu foamea, schimbările de temperatură și oboseala, Gabi Tamaș a spus „da” competiției care se desfășoară în jungla amazoniană. Naba, una dintre membrii echipei, a aruncat o bombă despre el după ce a fost descalificată.

Aventura de pe insula tropicală s-a încheiat pentru Naba, fosta concurentă la Survivor 2026, care a făcut niște declarații uluitoare. Se pare că aptitudinile sportive și perseverența lui Tamaș îl vor plasa la cel mai înalt nivel și va fi câștigătorul reality show-ului momentului. Acesta a demonstrat că în competiție trebuie să fii fair-play și să îți ajuți echipa în momentele grele.

Bomba aruncată

Naba și Gabi Tamaș sunt concurenții care s-au făcut remarcați în concurs. Naba, o fire glumeață și rebelă, a încercat să mai ridice moralul colegilor săi în momente critice, iar Gabi, de pe margine, și-a ghidat și încurajat fiecare coechipier. Totuși, din cauza unor probleme de sănătate, fosta ispita a fost descalificată din competiție la sfârșitul săptămânii, lăsând echipa cu un om în minus. Și așa cum obișnuiește după ce un concurent este eliminat, Alex Delea, fostul concurent al aceleiași emisiunii, i-a luat un interviu Nabei. Afirmațiile acesteia au fost difuzate pe Antena Play, în cadrul emisiunii „După Survivor”, iar aceasta a dat de înțeles că cel care va câștiga această emisiune va fi nimeni altul decât Gabi Tamaș.

Tamaș va câștiga! Este cel mai în măsură și are toata susținerea, a declarat Naba.

Cei doi au luat loc sub un copac și au început să vorbească. Fosta concurentă a făcut parte din tribul Faimoșilor în care se află și cel despre care a declarat că îl vede drept un potențial învingător. Naba Salem este de părere că acesta deține toate abilitățile sportive pentru a câștiga Survivor 2026, la care contribuie foarte mult și rezistența psihică. Probele sunt decisive pentru viitorul concurenților, iar pe lângă viteză și noroc, echipele trebuie să fie unite. Dacă un concurent este afectat, starea și reacțiile lui îi pot dezechilibra și le poate scădea șansele de a primi recompensele:

Nu cred că sunt tocmai un beneficiu pentru tribul meu în acest moment. Pot să spun că echipa noastră are un handicap și acela sunt eu, a spus fost concurentă la un moment dat în cadrul emisiunii, a spus fosta concurentă înainte să părăsească Republica Dominicană.

Motivul real pentru care Naba Salem a părăsit competiția Survivor 2026. Primele declarații: ”Încerc să mă abțin, dar nu pot!”

Ce a făcut Naba Salem cum a ajuns în România. Și-a dat un „reset” după eliminarea de la Survivor 2026