Câți euro a primit Cristina Aiello pentru cele 9 săptămâni la Desafio de la Pro TV

O nouă eliminare la Desafio! În cel mai recent episod al show-ului, Cristina Aielloa a fost eliminată. După un duel greu împotriva Deliei Salchievici, jucătoarea de padel a părăsit competiția. Câți bani i-a dat Pro TV eliminatei pentru cele 9 săptămâni la Desafio?

În ediția de marți, 3 martie, duelul de eliminare de la Desafio: Aventura s-a dat între doi Visători. Valentin Tănase, căpitanul echipei Albastre a decis să o trimită la duel pe Cristina Aiello. Și chiar dacă Delia a câștigat lupta dintre cei trei concurenți care au revenit, întoarcerea ei nu pare că a fost pe placul tribului. Visătoarea a fost votată de toți membrii echipei pentru a intra la duel.

Câți euro a primit Cristina Aiello pentru cele 9 săptămâni la Desafio

Așadar, duelul de la Desafio s-a dat între Cristina Aiello și Deliei Salchievici. După o luptă grea și intensă, deznodământul nu a fost unul fericit pentru jucătoarea de padel. Aceasta a pierdut duelul și a fost eliminată.

Parcursul Cristinei Aielloa la Desafio se încheie după nouă stage-uri. Visătoarea nu și-a dorit și nici nu a crezut că o să fie eliminată, însă rezultatul duelului a trimis-o acasă. Despărțirea de colegi a fost una grea și multe lacrimi s-au vărsat.

„Astea nu sunt lacrimi de tristețe. Sunt lacrimi de eliberare pentru că a fost o adrenalină foarte mare. Eu nu m-am pregătit să plec acasă. Simțeam că drumul meu este mai lung aici. Dar ce mă bucură cel mai mult este că am trecut prin toate etapele. Am trecut prin Pustiu, prin sat pescăresc, prin vilă, prin unificare, prin duel de eliminare, prin recompense câștigate. Consider că a fost un drum minunat și sunt foarte recunoscătoare pentru parcursul ăsta”, a spus Cristina Aiello, la finalul duelului.

Traseul Cristinei Aiello la Desafio s-a încheiat după nouă săptămâni de competiție. Iar, potrivit speculațiilor apărute în presă, pentru fiecare săptămână petrecută în joc, acesta a încasat câte 1.500 euro. Astfel, plecă acasă după nouă stage-uri cu 13.500 euro.

