Cristina Aiello, eliminată de la Desafio. De ce a părăsit jucătoarea de padel show-ul de la Pro TV

În această seară, o concurentă va pleca din „Desafio: Aventura”, după ce căpitanul unei echipe va lua o decizie majoră! Cristina Aiello, cunoscuta jucătoare de padel, va zbura înapoi în România și tribul „Visătorilor” își va lua rămas bun de la ea. Verzii se destramă, iar membrii trebuie să se împartă. După meciul de aseară, când părea că triburile se întregesc, regulile s-au schimbat! Se pare că revenirea Deliei înseamnă, de fapt, plecarea unei alte concurente: „Urmează zile grele, dure, mai dure decât tot ceea ce ați văzut până acum la Desafio: Aventura”, i-a avertizat Daniel Pavel pe membrii echipelor.

S-a ars steagul Verzilor aseară la „Desafio: Aventura”. Tribul și-a pierdut identitatea, iar membrii au trebuit să renunțe la titlul pe care îl aveau și să devină „Luptători” sau „Visători”. Aceștia au trecut prin momente grele după ce tribul lor a fost distrus. Atmosfera a fost una tensionată, iar tribul albaștrilor a trecut de la extaz la agonie la scurt timp.

Cristina Aiello, eliminată de la Desafio

Telespectatorii au stat cu sufletul la gură în ediția de seara trecută. Echipa verde a dispărut, iar membrii tribului au fost redistribuiți în câte o echipă adversă. După schimbările care au avut loc, în această seară tensiunea va atinge cote maxime. Victoria va fi de partea „Luptătorilor”, iar liderul acestora va lua o decizie importantă cu privire la soarta echipei rivale. Se pare că Valentin Tănase, căpitanul „Visătorilor”, va trimite doi concurenți la duel, acolo unde trebuie să-și dovedească toate abilitățile pentru a rămâne în concurs.

Valentin Tănase o va alege pe Cristina Aiello să fie cea care trebuie să înfrunte testul crucial pentru viitorul ei în concurs. Și, chiar dacă Delia a câștigat lupta dintre cei trei concurenți care au revenit, întoarcerea ei nu pare să fie pe placul tribului. Visătoarea va fi votată de toți membrii echipei, inclusiv de cel de care – înainte să plece – s-ar fi apropiat. Nu doar apropiat, pentru că Ian a întâmpinat-o cu zâmbetul pe buze, iar atunci când aceasta a plecat, cei doi s-au pupat pe buze „din prietenie”.

Mai sunt câteva ore până la difuzarea episodului care marchează noi tactici și strategii la „Desafio: Aventura”. Va fi un moment decisiv pentru parcursul triburilor, iar cele mai puțin norocoase trebuie să renunțe la un concurent. Lupta se va da între Cristina Aiello și Delia, cea care a revenit în junglă în ediția trecută. Va fi un duel foarte important, iar Delia va fi câștigătoarea, în timp ce Cristina Aiello se va întoarce în țară.

