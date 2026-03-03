Acasă » Știri » Cristina Aiello, eliminată de la Desafio. De ce a părăsit jucătoarea de padel show-ul de la Pro TV

Cristina Aiello, eliminată de la Desafio. De ce a părăsit jucătoarea de padel show-ul de la Pro TV

De: Iancu Tatiana 03/03/2026 | 08:51
Cristina Aiello, eliminată de la Desafio. De ce a părăsit jucătoarea de padel show-ul de la Pro TV
SURSA FOTO: Captură PROTV
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
21 poze
Vezi galeria foto

În această seară, o concurentă va pleca din „Desafio: Aventura”, după ce căpitanul unei echipe va lua o decizie majoră! Cristina Aiello, cunoscuta jucătoare de padel, va zbura înapoi în România și tribul „Visătorilor” își va lua rămas bun de la ea. Verzii se destramă, iar membrii trebuie să se împartă. După meciul de aseară, când părea că triburile se întregesc, regulile s-au schimbat! Se pare că revenirea Deliei înseamnă, de fapt, plecarea unei alte concurente: „Urmează zile grele, dure, mai dure decât tot ceea ce ați văzut până acum la Desafio: Aventura”, i-a avertizat Daniel Pavel pe membrii echipelor.

 S-a ars steagul Verzilor aseară la „Desafio: Aventura”. Tribul și-a pierdut identitatea, iar membrii au trebuit să renunțe la titlul pe care îl aveau și să devină „Luptători” sau „Visători”. Aceștia au trecut prin momente grele după ce tribul lor a fost distrus. Atmosfera a fost una tensionată, iar tribul albaștrilor a trecut de la extaz la agonie la scurt timp.

Cristina Aiello, eliminată de la Desafio

Telespectatorii au stat cu sufletul la gură în ediția de seara trecută. Echipa verde a dispărut, iar membrii tribului au fost redistribuiți în câte o echipă adversă. După schimbările care au avut loc, în această seară tensiunea va atinge cote maxime. Victoria va fi de partea „Luptătorilor”, iar liderul acestora va lua o decizie importantă cu privire la soarta echipei rivale. Se pare că Valentin Tănase, căpitanul „Visătorilor”, va trimite doi concurenți la duel, acolo unde trebuie să-și dovedească toate abilitățile pentru a rămâne în concurs.

Valentin Tănase o va alege pe Cristina Aiello să fie cea care trebuie să înfrunte testul crucial pentru viitorul ei în concurs. Și, chiar dacă Delia a câștigat lupta dintre cei trei concurenți care au revenit, întoarcerea ei nu pare să fie pe placul tribului. Visătoarea va fi votată de toți membrii echipei, inclusiv de cel de care – înainte să plece – s-ar fi apropiat. Nu doar apropiat, pentru că Ian a întâmpinat-o cu zâmbetul pe buze, iar atunci când aceasta a plecat, cei doi s-au pupat pe buze „din prietenie”.

SURSA FOTO: Captură PROTV
SURSA FOTO: Captură PROTV

Mai sunt câteva ore până la difuzarea episodului care marchează noi tactici și strategii la „Desafio: Aventura”. Va fi un moment decisiv pentru parcursul triburilor, iar cele mai puțin norocoase trebuie să renunțe la un concurent. Lupta se va da între Cristina Aiello și Delia, cea care a revenit în junglă în ediția trecută. Va fi un duel foarte important, iar Delia va fi câștigătoarea, în timp ce Cristina Aiello se va întoarce în țară.

Citește și:

Delia Salchievici și Ian, revedere cu „scântei” la Desafio: Aventura. Reacția bizară a rapperului când a văzut-o pe fosta lui Lino Golden

Detalii picante despre relația Deliei ex-Desafio cu „Prințișorul din Timișoara”: „Ea nu știa că el e mai mic”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
După o așteptare de 30 de ani, Puya a avut câștig de cauză la tribunal! Judecătorii au decis în favoarea lui
Știri
După o așteptare de 30 de ani, Puya a avut câștig de cauză la tribunal! Judecătorii au decis…
Explozie în Sectorul 6 al Capitalei. O persoană a murit în urma incendiului produs de deflagrație
Știri
Explozie în Sectorul 6 al Capitalei. O persoană a murit în urma incendiului produs de deflagrație
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic....
Cum reușește Iranul să fenteze faimosul Iron Dome și care este marea vulnerabilitate a armatei Statelor Unite. Atuurile și dezavantajele forțelor militare în conflictul din Orientul Mijlociu
Gandul.ro
Cum reușește Iranul să fenteze faimosul Iron Dome și care este marea vulnerabilitate...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite lucruri s-ar putea întâmpla”
Adevarul
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment...
Noi întrebări despre starea de sănătate a lui Donald Trump. Ce este pata roșie apărută pe gâtul președintelui american
Digi24
Noi întrebări despre starea de sănătate a lui Donald Trump. Ce este pata...
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care...
Parteneri
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele mai recente imagini cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Click.ro
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a...
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de vas Traian Băsescu, după atacarea Iran
Digi 24
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de vas...
Asasinarea ayatollahului: camere de trafic piratate, sabotarea comunicațiilor și o cârtiță CIA i-au pecetluit soarta lui Khamenei
Digi24
Asasinarea ayatollahului: camere de trafic piratate, sabotarea comunicațiilor și o cârtiță CIA i-au pecetluit soarta...
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Promotor.ro
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record....
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
Ce riscă iranienii care încearcă să se conecteze la Starlink în 2026
go4it.ro
Ce riscă iranienii care încearcă să se conecteze la Starlink în 2026
Din ce este făcută coaja de ou?
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Cum reușește Iranul să fenteze faimosul Iron Dome și care este marea vulnerabilitate a armatei Statelor Unite. Atuurile și dezavantajele forțelor militare în conflictul din Orientul Mijlociu
Gandul.ro
Cum reușește Iranul să fenteze faimosul Iron Dome și care este marea vulnerabilitate a armatei...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Imagine alarmantă cu Donald Trump: a apărut în public cu ceea ce pare a fi o rană roșie la gât
Imagine alarmantă cu Donald Trump: a apărut în public cu ceea ce pare a fi o rană roșie la gât
După o așteptare de 30 de ani, Puya a avut câștig de cauză la tribunal! Judecătorii au decis în ...
După o așteptare de 30 de ani, Puya a avut câștig de cauză la tribunal! Judecătorii au decis în favoarea lui
Test IQ exclusiv pentru genii | Găsiți greșeala din această imagine polară!
Test IQ exclusiv pentru genii | Găsiți greșeala din această imagine polară!
Explozie în Sectorul 6 al Capitalei. O persoană a murit în urma incendiului produs de deflagrație
Explozie în Sectorul 6 al Capitalei. O persoană a murit în urma incendiului produs de deflagrație
Cine este Agustina Gandolfo, soția lui Lautaro Martínez. Momentul de relaxare al cuplului după accidentarea ...
Cine este Agustina Gandolfo, soția lui Lautaro Martínez. Momentul de relaxare al cuplului după accidentarea căpitanului lui Inter
Care vor fi urmările operațiunii din Iran, potrivit lui Benjamin Netanyahu: „Nici măcar nu am visat”
Care vor fi urmările operațiunii din Iran, potrivit lui Benjamin Netanyahu: „Nici măcar nu am visat”
Vezi toate știrile
×