Test IQ exclusiv pentru genii | Găsiți greșeala din această imagine polară!

Este marți și a venit momentul să ne exersăm puțin mintea. Pentru astăzi propunem un test de inteligență ce ne testează atenția și spiritul de observare. Deși la prima vedere testul pare unul simplu, este nevoie de ceva mai multă concentrare pentru a-l rezolva corect. Tot ce trebuie să faci este să analizezi atent imaginea prezentată și să găsești greșeala care s-a strecurat. Și timpul în care ai găsit răspunsul corect este relevant, doar geniile o pot face în câteva secunde.

Așa cum spuneam, testul de astăzi necesită ceva mai multă atenție și concentrare. În general, testele IQ sunt utilizate adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unui individ. Iar cei care vor reuși să deslușească testul de mai jos sunt felicitați și catalogați drept genii. Problema este una înșelătoare, așa că nu mulți vor trece testul.

Găsiți greșeala din această imagine polară

Testul de astăzi poate să pară la prima vedere unul simplu, însă nu este. În linii mari, tot ce trebuie să faci este să analizezi atent imaginea prezentată și să îți dai seama ce greșeală s-a strecurat. De asemenea, și timpul în care o identifici este relevant.

Cei care au reușit să rezolve testul rapid primesc aplauze și sunt catalogați drept genii. Iar pentru cei care nu au reușit încă să identifice greșeala oferim un indiciu și spunem că animalele din imagine nu au ce căuta împreună.

Pentru a identifica răspunsul corect, trebuie să acordăm mare atenție detaliilor, căci acestea o să ne indice greșeala. Așadar, greșeala din acest peisaj polar este că pinguinii și urșii polari sunt prezentați împreună, în același loc.

În realitate, pinguinii trăiesc în emisfera sudică, în principal în Antarctica și în regiunile apropiate. În schimb, urșii polari trăiesc în zona arctică a emisferei nordice. Aceste două regiuni se află la capete opuse ale Pământului. Așadar, din cauza acestei separări geografice, pinguinii și urșii polari nu s-ar întâlni niciodată în sălbăticie. Habitatele lor naturale nu se suprapun.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

