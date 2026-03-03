Imagine alarmantă cu Donald Trump: a apărut în public cu ceea ce pare a fi o rană roșie la gât

Donald Trump a ținut un discurs luni la Casa Albă, în care a vorbit despre metoda ofensivă a SUA în Iran. Ceea ce le-a atras atenția tuturor a fost faptul că pe gâtul său a apărut o pată roșie de o mărime generoasă. Donald Trump ar fi bolnav, cred oamenii. Acest lucru a fost presupus încă de când acesta ar fi apărut cu niște vânătăi pe mâini. După ce imaginile au făcut înconjurul lumii, medicul liderului de la Washington a explicat care ar fi cauza apariției semnului de pe gât.

La scurt timp de la declarațiile făcute la Casa Albă, acolo unde președintele SUA a vorbit despre strategia militară pe care o abordează, în prima sa apariție după atacul asupra Iranului, au apărut fotografii cu acesta în care avea o iritație destul de gravă la baza gâtului. Imaginile din timpul conferinței au fost distribuite la nivel global, iar lumea crede că liderul se confruntă cu probleme de sănătate. Speculațiile au pornit încă de când Donald Trump a apărut în public cu vânătăi vizibile pe mâini.

Donald Trump este bolnav?

Conducătorul Americii a pus întreaga lume pe jar, după ce a fost surprins cu mai multe semne că ar suferi de o boală. La ceremonia de la Davos, acesta a apărut cu o vânătaie de dimensiuni semnificative pe mâna stângă. Internauții au făcut comentarii despre starea de sănătate a acestuia, dar vorbele oamenilor au fost demontate de declarația unui oficial de la Casa Albă. Echimoza de pe mână ar fi fost provocată de faptul că Trump ia un tratament cu aspirină.

Totuși, și de această dată afirmațiile conform cărora președintele Americii ar fi bolnav au fost respinse. Declarația medicului care se ocupă ca liderul să fie în cea mai bună formă posibilă a venit contra tuturor presupunerilor din mediul online. Doctorul Sean Barbella a spus că erupția de pe gâtul lui Trump ar fi provocată, de fapt, din cauza tratamentului pe care îl urmează.

„Președintele folosește tratamentul timp de o săptămână, iar roșeața este de așteptat să dureze câteva săptămâni”, a declarat medicul Sean Barbella.

Jurnaliștii încă își pun întrebări și vor să afle scopul pe care îl are tratamentul și de ce îi este prescris.

