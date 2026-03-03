Acasă » Știri » Andreea Bostănică răspunde acuzațiilor Iulianei Beregoi! Cum vrea să demonstreze că nu consumă „zăpadă în Dubai”: „Vă fac cadou una dintre mașinile mele”

De: Alina Drăgan 03/03/2026 | 10:36
Războiul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi pare unul fără sfârșit. Nu trece nicio zi fără ca rivalele să își arunce săgeți usturătoare. Cel mai recent atac a fost lansat de Iuliana Beregoi, care a acuzat-o pe influencerița din Dubai că ar consuma substanțe interzise. Așa cum era de așteptat, Andreea Bostănică a venit acum cu replic și chiar a lansat și un pariu.

Nu trece zi fără un nou atac, iar recent Iuliana Beregoi este ce care a ieșit la înaintare. Cântăreața a fost vehementă la adresa Andreei Bostănică, pe care a acuzat-o că ar consuma droguri și ar face lucruri interzise în Dubai. Acuzațiile au ajuns și la influenceriță, iar aceasta a reacționat.

Ei bine, Andreea Bostănică nu s-a putut abține atunci când a auzit ce a spus Iuliana Bergoi despre ea și a reacționat. S-a arătat revoltată de acuzațiile ce i se aduc și este hotărâtă să demonstreze că acestea nu sunt adevărate.

Mai exact, Andreea Bostănică s-a arătat dispusă să se testeze pentru a-și demonstra nevinovăția. Mai mult, pentru a nu exista niciun dubiu, influencerița este gata să facă testele oriunde va alege Iuliana Beregoi.

„Am primit niște acuzații grave din partea clanului și în frunte, bineînțeles, cu băiețelul nostru cum că eu aș consuma substanțe interzise și că de asta vorbesc în online, că de asta îmi permit să vorbesc aceste chestii false (…).

Merg chiar mâine la orice spital la care îmi ziceți voi sau din Dubai, la orice clinică sau când vin și în România și în Moldova și vedem ce am eu în organism, o să dau test și de droguri și de alcool, de tot”, a spus Andreea Bostănică, în mediul online.

Andreea Bostănică răspunde acuzațiilor Iulianei Beregoi /Foto: Instagram

Mai mult, Andreea Bostănică este atât de sigură pe ea încât a crescut miza. A lansat o provocare și a spus că dacă testele o să iasă pozitive este dispusă să ofere familiei Beregoi una dintre mașinile sale. Însă, dacă testele o să fie negative, influencerița își dorește scuze publice.

„Dacă acest test deduce că eu chiar am consumat ceva sau că consum ceva, vă fac cadou una dintre mașinile mele. Vă scriu pe numele clanului vostru. Dar dacă testul o să arate adevărul, că eu nu am pus mâna, gura pe așa ceva (…), voi o să vă puneți în rând, fiecare pe rând din clanul vostru, și o să vă cereți scuze în fața mea, și pe online pentru toate falsitățile pe care le-ați vorbit”, a mai spus Andreea Bostănică.

Andreea Bostănică, încă un conflict în mediul online. Tânăra îl atacă pe Gami: „N-ai 50 de euro”

Ce se întâmplă cu tatăl Iulianei Bregoi, după ce scandalul a escaladat. Lovitură devastatoare pentru familia artistei!

