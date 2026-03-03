Românii din Israel s-au întors acasă! Susțin că nu au primit ajutor de la stat: „Ne-am expatriat noi singuri, pe banii noștri”

Conflictul militar din Orientul Mijlociu a creat haos, mai ales pentru turiștii prinși în zona de conflict. Printre aceștia se numără și o mulțime de români, însă pentru unii coșmarul s-a terminat. Peste 300 de români au revenit în noaptea de luni spre marți în ţară, pe Aeroportul Otopeni, cu două zboruri speciale operate de TAROM. Oamenii sunt revoltați.

Guvernul a anunţat că situaţia cetăţenilor români blocaţi în zona limitrofă Iranului din cauza conflictului din regiune a fost analizată luni în şedinţa convocată de prim-ministrul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

„Autorităţile române îşi vor concentra eforturile pentru aducerea în ţară în siguranţă, cu prioritate, a cetăţenilor români aflaţi în zona de risc. Astfel, în această seară, vor ajunge la Bucureşti cetăţeni români din Statul Israel, la bordul a două aeronave care vin din Egipt, ţară care are deschis spaţiul aerian. În perioada următoare, vor fi organizate alte zboruri pentru aducerea în ţară, în siguranţă, a pelerinilor şi cetăţenilor români aflaţi în Israel, care au solicitat sprijin consular”, se arată în comunicatul oficial.

Românii din Israel s-au întors acasă

Ei bine, peste 300 de români au revenit în noaptea de luni spre marți în ţară, pe Aeroportul Otopeni, cu două zboruri speciale operate de TAROM. Deși au ajuns în siguranță acasă, oamenii sunt revoltați. Unii sunt dezamăgiți de autorități și spun că nu au primit sprijin și au fost nevoiți să se descurce singuri.

„Statul român n-a plătit nimic, agențiile noastre ne-au asigurat cazarea, masa, atât în Bethleem cât și în Cairo, transportul din Bethleem până în Cairo, oamenii și-au achitat singuri biletele de avion către Tarom. Costurile au fost toate suportate de către agenții și de către turiști”, spune unul dintre românii care au revenit în țară. „Ce ne-a durut mai tare a fost că nu a venit nimeni să ne scoată de acolo, ci ne-am cumpărat singuri biletele de avion. Și ni s-a spus că de fapt statul a trimis pentru noi să ne expatrieze. Nu ne-au expatriat ei, ne-am expatriat noi singuri pe banii noștri”, a spus un altul.

Românii blocați în Israel au ajuns în Egipt prin punctul de frontieră Taba, fiind asistaţi la punctul de trecere a frontierei şi la aeroport de echipa consulară şi de Ambasada României la Cairo, a spus Oana Ţoiu. În zilele următoare vor fi organizate și alte zboruri de recuperare a românilor rămași în zona de conflict.

Care vor fi urmările operațiunii din Iran, potrivit lui Benjamin Netanyahu: „Nici măcar nu am visat”

Atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului s-au înmulțit: bilanțul victimelor este în creștere! Mai multe avioane americane s-au prăbușit