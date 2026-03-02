Acasă » Știri » Atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului s-au înmulțit: bilanțul victimelor este în creștere! Mai multe avioane americane s-au prăbușit

De: Iancu Tatiana 02/03/2026 | 12:27
Atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului s-au înmulțit: bilanțul victimelor este în creștere! Mai multe avioane americane s-au prăbușit
SURSA FOTO: AP/Hussein al-Malla

Orientul Mijlociu a fost cuprins de fum și groază, iar atacurile nu se opresc. Dubai, Doha și Manama sunt orașele care ieri seară au fost acoperite de nori de fum, după ce s-au agravat tensiunile dintre SUA, Israel și Iran. În orașul Kuwait s-au prăbușit avioane americane de război.

Situația în care se află țările islamice se înrăutățește de la o oră la alta, iar locuitorii acestora trăiesc în spaimă. AP a transmis că, potrivit, Societății Semilunii Roșii din Iran, atacurile SUA și ale Israelului din Iran au omorât cel puțin 555 de persoane și au lovit circa 131 de orașe din Republica Islamică.

Jurnaliștii de la Associated Press au transmis informații cu privire la faptul că luni s-au prăbușit avioane americano-israeliene de război în Kuwait. Piloții au abandonat aeronavele folosind scaunele ejectatabile. Ministerul Apărării din Kuwait a transmis informațiile, dar cauza pentru care au luat decizia nu este încă cunoscută. AP a încercat să contacteze Comandamentul Militar al SUA în Orientul Mijlociu, dar nu a răspuns.

Potrivit Reuters, un martor a declarat că în Kuwait s-au auzit sirene și bubuituri, iar Iranul făcuse un anunț referitor la atacuri asupra obiectivelor SUA din Orientul Mijlociu.

Președintele Iranului, anunț de ultimă oră despre război. Sursă: Profimedia
Donald Trump a transmis poporului iranian că „ora libertății este aproape” și că aceștia trebuie să se adăpostească. Mai mult decât atât, ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Iranului, Saeed Khatibzadeh, a spus despre Donald Trump că a depășit de „o linie roșie foarte periculoasă”, după asasinarea lui Ali Khamenei, liderul Suprem al Iranului.

„Armata Statelor Unite a inițiat o operațiune masivă și în desfășurare pentru a împiedica această dictatură foarte malefică și radicală să amenințe America și interesele noastre fundamentale de securitate națională. Vom distruge rachetele lor și vom face industria lor de rachete una cu pământul. Va fi din nou complet distrusă. Vom anihila marina lor. Acest regim va învăța curând că nimeni nu ar trebui să provoace forța și puterea Forțelor Armate ale Statelor Unite”, a declarat Donald Trump.

Românii blocați din cauza conflictului din Orientul Mijlociu nu pot fi repatriați! Cursele aeriene au fost anulate. Detalii de ultimă oră

Vedetele din România care dețin apartamente în Dubai se tem de război: „Fiul meu a muncit 16 ore pe zi ca să achite ratele!”

