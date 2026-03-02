Acasă » Știri » Grupul VOUĂ aniversează 44 de ani de la înființare! Ce surpriză au pregătit artiștii pentru a marca momentul

De: Alina Drăgan 02/03/2026 | 12:15
Grupul VOUĂ este un grup de umor din România, cu ștate vechi, care se pregătește acum de aniversarea de 44 de ani. Înființat în 1982 de către Adrian Fetecău și un grup de studenți ai Institutului Politehnic București, grupul a devenit popular și s-a transformat de-a lungul timpului fiind acum un reper al scenei de comedie românești. Iar pentru aniversarea de 44 de ani, Grupul VOUĂ a pregătit o surpriză pentru fani.

Pe 8 Martie 1982, câțiva studenți la Politehnica bucureșteană susțineau în sala de lectură a Căminului de fete de la Drept un spectacol sub titulatura de Cenaclul (mai târziu grupul VOUĂ). A fost prima manifestare artistică a unei trupe care a scris istorie în umorul românesc și care, iată, activează și astăzi.

Grupul VOUĂ a suferit transformări de-a lungul timpului, însă a rămas relevant pentru public, iar în ultima perioadă a venit în fața fanilor cu multe premiere teatrale. Două dintre ele, comediile „Școala de Agenți” și „Ce cauți tu în viața mea?” se joacă de două stagiuni la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”.

Aflat într-o componență mult întinerită, cu actrițe și actori profesioniști talentați, Grupul VOUĂ pregătește pentru aniversarea de 44 de ani, ce va avea loc în data de 8 Martie, prima reprezentație, în sala Casei de Cultură din Chiajna, a unui spectacol dramatic muzical, cu parfum fin de București interbelic.

Spectacolul este unul aniversar și este scris și regizat de Adrian Fetecău, mentorul dintotdeauna al trupei. Piesa se intitulează „La trei ochi sub plapumă”, după numele unei vestite cârciumi din epocă și înglobează momente teatrale, muzicale și coregrafice.

La trei ochi sub plapumă

După premiera din 8 Martie, când Grupul VOUĂ împlinește exact 44 de ani de la primul spectacol, trupa va pleca într-un turneu în principalele orașe ale țării pentru a demonstra că umorul teatral, de calitate, fără nicio vulgaritate, pe care l-a promovat de la înființare până în prezent, încă face spectatori de toate vârstele să râdă sănătos.

×