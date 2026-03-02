Acasă » Știri » Sport » EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cine e vinovat pentru rușinea istorică de a participa în play-out? Comentăm cu Florin Costea și Robert Panduru

EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cine e vinovat pentru rușinea istorică de a participa în play-out? Comentăm cu Florin Costea și Robert Panduru

De: Redacția CANCAN 02/03/2026 | 12:11
FCSB a ratat calificarea în play-off-ul din Superligă și va juca, în premieră, în play-out! „EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

Rușine istorică pentru FCSB! Campioana din ultimele două ediții in Superliga n-a reușit să se califice în play-off-ul competiției. Echipa patronată de Gigi Becali și-a aflat sentința imediat după Dinamo – FC Argeș, scor 0-1. Astfel, victoria FCSB de la Arad, cu UTA, 4-2, n-a mai contat.

Singura șansă ca FCSB să mai prindă un loc de cupe europene rămâne câștigarea barajului. Roș-albaștrii pot ajunge în preliminariile Conference League dacă termină pe una dintre primele două poziții din play-out, după care va juca un baraj cu echipa aflată pe locul 7 sau 8. Dacă va câștiga acest duel, FCSB va mai avea de juca un meci contra echipei de pe locul 3 din play-off.

Discutăm despre sezonul dezastruos și despre degringolada de la FCSB cu Florin Costea, fost campion al României cu formația roș-albastră în sezonul 2012-2013. Alături de noi va fi și Robert Panduru, fostul preparator fizic al naționalei României U21.

Discutăm cu aceștia de la ora 18:00, live la EXCLUSIV FCSB, emisiune unde și voi veți putea participa direct prin întrebările pe care le veți adresa invitaților pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

Urmăriți-ne, distribuiți emisiunea prietenilor, pentru că veți afla informații exclusive din interiorul campioanei FCSB.

