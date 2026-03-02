Acasă » Știri » Sport » EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. Au râs de Gigi Becali?! Prime pentru titlu și Liga Campionilor!

De: Redacția CANCAN 02/03/2026 | 11:54
“Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații despre ce s-a întâmplat la meciul cu Argeșul și răspund la controversa “au râs sau nu dinamoviștii de Gigi Becali?”

Știre importantă: după mulți ani, Dinamo are prime pentru titlu și intrarea în Champions League! Avem toate sumele.

Dăm împreună calificativele și vedem ce se întâmplă cu Karamoko, golgheterul echipei! E sau nu gravă accidentarea?

Azi, luni, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

Pierdeți doar dacă nu vă uitați!

