Andreea Bălan s-a „căsătorit” cu Victor Cornea în fața publicului! Artista le-a făcut fanilor săi o surpriză de proporții, în timpul concertului

De: Alina Drăgan 02/03/2026 | 13:08
Andreea Bălan s-a „căsătorit” cu Victor Cornea în fața publicului! Totul s-a întâmplat pe scena de la Sala Palatului. În timpul concertului, tenismenul a urcat pe scenă, iar cântăreața a apărut îmbrăcată în rochie de mireasă. Cei doi au făcut nunta în fața fanilor, iar momentul a fost unul emoționant.

Seara trecută, 1 martie, Andreea Bălan a susținut un concert la Sala Palatului. Spectacolul, intitulat „Fericire”, a fost unul grandios. Pe scenă au urcat peste 100 de persoane, incluzând dansatori, instrumentiști și invitați speciali. Show-ul a fost structurat în șapte părți, fiecare parte reprezentând o poveste distinctă, iar vedeta a schimbat nu mai puțin de 14 ținute pe parcursul a două ore și jumătate de spectacol.

Iar una dintre povești a reprezentat-o nunta se pare. Andreea Bălan a pus în scenă un moment ce a lăsat publicul fără cuvinte. S-a „căsătorit” în fața tuturor.

Andreea Bălan și Victor Cornea sunt gata să facă pasul cel mare. Cei doi își vor unui destinele în data de 10 mai, iar pregătirile pentru nuntă sunt în toi. Însă, până la momentul cel mare, cuplul a făcut o „repetiție” de nuntă pe scena de la Sala Palatului.

Mai exact, unul dintre momentele din cadrul show-ului a fost chiar despre nuntă. Andreea Bălan a îmbrăcat rochia de mireasă, Victor Cornea a urcat pe scenă, iar cei doi s-au „căsătorit”. Momentul a fost ca o repetiție pentru marele eveniment ce va urma și i-a trecut prin toate etapele unei nunți.

Publicul a fost surprins de moment și l-a primit cu bucurie, iar fanii artistei așteaptă cu nerăbdare și nunta reală. Cuplul va ajunge în fața altarului în data de 10 mai, iar pregătirile sunt în toi. Cei doi miri deja au ales locația evenimentului, aranjamentele, decorul și au început și repetițiile pentru dansul mirilor.

Mai mult, Andreea Bălan a dezvăluit și cine o să fie nașii. Se pare că aceștia nu sunt persoane publice, ci prieteni apropiați ai lui Victor Cornea. Cântăreața se pregătește intens pentru eveniment, iar pentru ziua cea mare a ales să îmbrace trei rochii de mireasă.

„Nunta mea cu Victor, știți deja, că este pe data de 10 mai. O să îmbrac trei rochii de mireasă la nunta mea. Mai avem multe de pus la punct. Mai avem niște detalii, dar o să ne ocupăm abia după concertul meu de la Sala Palatului.

Nu avem timp de lună de miere, dacă mă întrebați asta, pentru că el este ocupat cu competițiile mari care se desfășoară. Este în plin sezon. Vor urma cele mai mari turnee. Probabil la finalul anului, în decembrie, când Victor este liber vom pleca undeva. Atunci va fi luna noastră de miere. Însă noi am fost în multe vacanțe până acum. De pildă, după Sala Palatului o să plecăm într-o vacanță de schi”, declara Andreea Bălan.

În toiul pregătirilor pentru nuntă, Andreea Bălan a amânat luna de miere. Ce se întâmplă în viața artistei

Andreea Bălan, amendată drastic de Antena 1. Clauzele pe care le-a încălcat cântăreața: ”A fost dramatic”

 

