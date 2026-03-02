Clipe de coșmar pentru Dorian Popa și SNIK! Au fost la un pas de moarte în Japonia: „I-a explodat unuia casa lângă capul meu”

Dorian Popa a fost la doar un pas de tragedie! Influencerul se află în Japonia și a avut parte de o sperietură de proporții. O explozie a avut loc chiar în locul în care Dorian Popa și prietenul său SNIK s-au cazat. Pompierii au intervenit imediat și au lichidat focul, însă artistul a trecut prin momente de coșmar. A fost trezit la 5 dimineața de zgomotul produs de deflagrație și a fost nevoit să evacueze clădirea.
Dorian Popa a plecat într-o nouă aventură, de data aceasta una foarte departe de casă. Alături de SNIK, bunul său prieten, influencerul a călătorit în Japonia. Cei doi s-au arată fascinați, însă vacanța lor a luat o turnură neașteptată, iar aceștia au fost la un pas de tragedie.
Dorian Popa și SNIK se află în Japonia și au avut parte de o experiență ce i-a îngrozit. Cei doi s-au cazat în Kyoto, însă nu au putut avea parte de odihnă, căci în imobilul în care se aflau s-a produs o explozie. După un zgomot puternic, totul a fost cuprins de flăcări și fum, iar cei doi au trebuit să evacueze imediat clădirea.
Totul s-a întâmplat la ora 5 dimineața, iar Dorian Popa și SNIK au fost treziți de zgomotul puternic produs de deflagrație. SNIK le-a descris fanilor săi experiența ca una de coșmar.
„Băi, i-a explodat unuia casa, lângă capul meu. Am crezut că sunt în iad deodată. Este horror. A fost la 30 de centimetri de capul nostru. Nu-mi aduc aminte decât bomba și cum s-a făcut roșu deodată”, a spus SNIK.
De asemenea, și Dorian Popa a fost speriat serios de cele întâmplate. Explozia a avut loc foarte aproape de camera sa. Imediat artistul s-a mobilizat și a ieșit în stradă și s-a arătat revoltat.
„Era să murim, în Japonia. A explodat… deci asta e casa noastră, acolo dorm eu. Uita gata l-au stins, uite ce iese. L-au stins că sunt buni ăștia, au venit în două secunde. Uite cum era să murim, p*** pe Japonia. Cică cu 40 de ani înaintea noastră. Sanchi, niște cocioabe ordinare. Am crezut că o să cadă casa cu noi. Domnului i-a explodat în față, uite cum tremură, are bucăți de clădire pe el săracul. Incredibil, la 5 dimineața”, a spus și Dorian Popa, în mediul online.
Foto: Instagram