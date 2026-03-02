Clipe de coșmar pentru Dorian Popa și SNIK! Au fost la un pas de moarte în Japonia: „I-a explodat unuia casa lângă capul meu”

Dorian Popa a fost la doar un pas de tragedie! Influencerul se află în Japonia și a avut parte de o sperietură de proporții. O explozie a avut loc chiar în locul în care Dorian Popa și prietenul său SNIK s-au cazat. Pompierii au intervenit imediat și au lichidat focul, însă artistul a trecut prin momente de coșmar. A fost trezit la 5 dimineața de zgomotul produs de deflagrație și a fost nevoit să evacueze clădirea.

Dorian Popa a plecat într-o nouă aventură, de data aceasta una foarte departe de casă. Alături de SNIK, bunul său prieten, influencerul a călătorit în Japonia. Cei doi s-au arată fascinați, însă vacanța lor a luat o turnură neașteptată, iar aceștia au fost la un pas de tragedie.

Clipe de coșmar pentru Dorian Popa și SNIK

Dorian Popa și SNIK se află în Japonia și au avut parte de o experiență ce i-a îngrozit. Cei doi s-au cazat în Kyoto, însă nu au putut avea parte de odihnă, căci în imobilul în care se aflau s-a produs o explozie. După un zgomot puternic, totul a fost cuprins de flăcări și fum, iar cei doi au trebuit să evacueze imediat clădirea.

Totul s-a întâmplat la ora 5 dimineața, iar Dorian Popa și SNIK au fost treziți de zgomotul puternic produs de deflagrație. SNIK le-a descris fanilor săi experiența ca una de coșmar.

„Băi, i-a explodat unuia casa, lângă capul meu. Am crezut că sunt în iad deodată. Este horror. A fost la 30 de centimetri de capul nostru. Nu-mi aduc aminte decât bomba și cum s-a făcut roșu deodată”, a spus SNIK.

De asemenea, și Dorian Popa a fost speriat serios de cele întâmplate. Explozia a avut loc foarte aproape de camera sa. Imediat artistul s-a mobilizat și a ieșit în stradă și s-a arătat revoltat.

„Era să murim, în Japonia. A explodat… deci asta e casa noastră, acolo dorm eu. Uita gata l-au stins, uite ce iese. L-au stins că sunt buni ăștia, au venit în două secunde. Uite cum era să murim, p*** pe Japonia. Cică cu 40 de ani înaintea noastră. Sanchi, niște cocioabe ordinare. Am crezut că o să cadă casa cu noi. Domnului i-a explodat în față, uite cum tremură, are bucăți de clădire pe el săracul. Incredibil, la 5 dimineața”, a spus și Dorian Popa, în mediul online.

Foto: Instagram