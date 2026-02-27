Cine l-a scăpat, de fapt, pe Dorian Popa de închisoare. Mesajele de pe WhatsApp care au înclinat balanța

Condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, pentru că a condus un Lamborghini Huracan sub influența canabisului, în 2023, Dorian Popa nu a mers pe strategia negării sau a tergiversării. Din contră. În fața instanței, artistul a făcut o mișcare esențială: a recunoscut integral fapta și a cerut să fie judecat prin procedura simplificată. Însă altceva a cântărit enorm în decizia magistraților: niște mesaje primite pe WhatsApp care l-au ajutat să nu ajungă după gratii.

Curtea de Apel București a decis joi, 26 februarie, să-l condamne la 8 luni de închisoare cu suspendare pe Dorian Popa și l-a obligat la un termen de supraveghere de 2 ani în care trebuie să se prezinte la Serviciul de Probațiune Ilfov, să anunțe orice schimbare de locuință sau de loc de muncă, și să frecventeze un program de reintegrare socială.

De asemenea, acesta va presta 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității la Primăria Domnești sau la Școala Gimnazială „Gheorghe Corneliu”.

Cunoscutul influencer a fost la un pas de o pedeapsă mai dură, după ce Parchetul a atacat sentința inițială și a cerut o sancțiune mai aspră, invocând inclusiv faptul că este persoană publică și model pentru milioane de tineri.

Se pare că judecătorii nu au fost de aceeași părere, considerând că nu o vedetă este responsabilă de educația copiilor, ci părinții sau profesorii.

”Împrejurarea că inculpatul este o persoană publică, având un număr mare de urmăritori pe rețele de socializare (fapt ce atrage automat o mai mare responsabilitate civică, într-adevăr) și că se afla la volanul unei mașini puternice nu trebuie să atragă sancționarea mai aspră a acestuia doar pentru a da un exemplu urmăritorilor săi. Educația minorilor ce îl urmăresc pe inculpat cade în sarcina reprezentanților legali ai acestora și sistemului de învăţământ și nu unei persoane publice care își câștigă existența și din postările și vlog-urile pe care le face”, se arată în motivarea instanței obținută de CANCAN.RO.

Mai mult decât atât, Dorian și-a recunoscut vina și a spus că regretă ce a făcut. Legea prevede că, în cazul recunoașterii totale, limitele de pedeapsă se reduc automat cu o treime. Practic, din start, riscul unei pedepse cu executare a scăzut considerabil. Dar nu a fost singurul detaliu care a cântărit.

”Dorian Popa este o persoană înclinată spre studiu”

La dosar au ajuns și caracterizări ale lui, unele primite pe WhatsApp, de la mai multe fundații și ONG-uri, care arată implicarea în acțiuni caritabile.

”Inculpatul a depus la dosarul cauzei următoarele înscrisuri: documente din cuprinsul cărora a reieșit că inculpatul s-a implicat în mai multe programe și acțiuni caritabile fie prin redirecționarea impozitului pe profit, fie prin transferuri bancare; caracterizarea nr. 878/25.10.2024 întocmită de Fundația Filantropică Metropolis; caracterizarea nr. 876/24.10.2024 întocmită de Fundația Filantropică Metropolis;o caracterizare întocmită de HOSPICE #### Speranței; caracterizarea întocmită de Asociația Pro Vindecare; caracterizarea întocmită de președintele asociației de protecție a animalelor „World Animal Veterinary Emissaries”; print screen-uri ale unei caracterizări întocmite de numitul ##### ######## și înaintate inculpatului prin intermediul aplicației WhatsApp; buletine ale analizelor medicale eliberate la datele de 08.12.2023, 05.01.2024, 04.03.2024, 18.04.2024, 29.06.2024, 26.07.2024, 22.10.2024”.

Plus de asta, instanța a notat, indulgentă, că Dorian Popa ”este o persoană înclinată spre studiu, obținând o medie generală de 9,83 la examenul de Bacalaureat, fiind licențiat în științe economice, studii finalizate în cadrul Academiei de Studii Economice din București. Totodată, astfel cum rezultă din numeroasele caracterizări și din înscrisurile în probațiune depuse la dosar, inculpatul este o persoană implicată în comunitate, sprijinind prin acțiuni caritabile și donații, numeroase persoane aflate în nevoie, cu precădere copii diagnosticaţi cu boli incurabile”.

Procurorii de caz au încercat să sublinieze totuși că influencerul a fost un pericol public în momentul în care a condus sub influența substanțelor la volanul mașinii sale puternice, însă tot judecătorii au apreciat că acesta nu a fost oprit de polițiști pentru vreo abatere, ci pentru un control de rutină.

”Mai mult, o persoană aflată sub influența stupefiantelor reprezintă, deopotrivă, un pericol pentru siguranța circulației pe drumurile publice și atunci când se află la volanul unui autovehicul de tip Lamborghini Huracan și atunci când se află la volanul unui autoturism ##### 1100, de reținut fiind că inculpatul a fost oprit pentru un control de rutină și nu ca urmare a săvârșirii vreunei abateri contravenționale. Prin urmare, deși se afla la volanul unei mașini puternice, sub influența stupefiantelor de tip canabis, acesta a circulat cu viteza legală impusă pe acel segment de drum”.

CITEȘTE ȘI:

Cum a părăsit Dorian Popa incinta CAB. Așa chiar nu l-ai văzut niciodată și noi avem dovada! Influencerul a așteptat 3 ore verdictul

Greșeala care l-a trimis pe Bisoi în fața judecătorilor. „Pista” care i-a dus pe oamenii legii la condamnarea vloggerului

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.