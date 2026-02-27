Ce îi făcea Florin Prunea soției sale, din gelozie. Lidia a povestit prin ce a trecut în acești ani: „Nu poți să îngrădești viața cuiva și să spui că asta e iubire”

În platoul emisiunii Dan Capatos Show, Lidia Prunea a întors povestea de iubire dintre ea și Florin cu aproape patruzeci de ani în urmă. L-a descris pe soțul său așa cum era în tinerețe: haios, energic, îndrăgostit până peste cap, dar și extrem de gelos. CANCAN.ro are toate detaliile!

Lidia spune că relația lor a fost o iubire mare, trăită intens. S-au apropiat rapid și au rămas împreună. După aproximativ doi ani, au decis să se căsătorească. Vezi emisiunea integrală aici!

„Îmi plăcea că era foarte haios, era pus pe șotii tot timpul și mă făcea să râd mereu. Ne iubeam foarte mult, enorm de mult, și nu a fost o toană. Nu a fost ceva trecător. A fost iubire adevărată și foarte puternică între noi.”

Ce îi făcea Florin Prunea soției sale, din gelozie

Totuși, dincolo de partea frumoasă, exista o latură dificilă. Lidia povestește că Florin era extrem de posesiv. Uneori apărea noaptea acasă, direct din cantonament.

„Mă trezeam cu el noaptea acasă, direct din cantonament. Eu cred că venea să verifice, nu doar să mă vadă. Era gelos, foarte gelos, de o gelozie cruntă. Nu suporta să se uite cineva la mine. Reacționa imediat.”

Actuala soție a comentatorului sportiv spune că nu a privit niciodată gelozia ca pe o dovadă de iubire. Din contră, o considera un semn de nesiguranță.

„Nu mă încânta deloc gelozia asta. Nu poți să îngrădești viața cuiva și să spui că asta e iubire. Nimeni nu deține pe nimeni. Dacă ești atât de gelos, înseamnă că nu ai încredere în tine și în propria persoană.”

Un moment din trecut a căpătat acum o greutate aparte. Lidia a dezvăluit că Florin i-a cerut, încă de la început, o promisiune clară: să nu îl înșele niciodată pe la spate.

„Mi-a spus foarte clar, te rog frumos, dacă vreodată nu mai vrei să fii cu mine, spune-mi în față. Să nu cumva să faci prin spatele meu, să nu mă faci de râs. Mai bine îmi spui că nu mă mai iubești. Eu m-am ținut de promisiunea asta.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Soția lui Florin Prunea, adevărul despre căsnicia cu fostul internațional. Dezvăluiri de senzație la Dan Capatos Show, de la ora 18

Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, „Hanțu” se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani