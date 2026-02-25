Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, „Hanțu” se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani

Florin Prunea pare să nu mai ascundă relația cu Lăcrămioara Ursu. Fostul portar al Generației de Aur a publicat primele imagini oficiale alături de femeia care îi este acum parteneră, deși, potrivit soției sale, divorțul nu ar fi fost încă finalizat. Femeia care îi i-a furat inima lui „Hanțu” este zodia vărsător, are 50 de ani și o funcție greu de ignorat.

În timp ce Florin Prunea, în vârstă de 57 de ani, se află în aceste zile în Thailanda, unde participă la filmările show-ului Desafio de la PRO TV, viața sa amoroasă ține prima pagină a ziarelor. Relația pe care ar fi ținut-o ascunsă ani de zile este acum în centrul atenției, în timp ce soția „din acte” susține că nu au divorțat niciodată.

Lăcrămioara Ursu are 50 de ani și nu este o figură necunoscută în mediul public. Aceasta a fost consilier județean în cadrul Consiliului Județean Iași, sub conducerea lui Costel Alexe, până în anul 2024. Femeia este născută pe 9 februarie, însă anul acesta aniversarea a prins-o departe de fostul portar, care se află în Thailanda, la filmările show-ului Desafio.

În trecut, Lăcrămioara Ursu a fost implicată într-un scandal, fiind trimisă în judecată pentru înșelăciune și uz de fals. Aceasta era acuzată că ar fi obținut în mod fraudulos o diplomă de studii superioare de la o universitate din Republica Moldova, Universitatea Real Umanistică din Cahul, instituție care între timp a fost desființată.

Au „oficializat” relația pe Instagram

Florin Prunea a făcut publică relația cu Lăcrămioara printr-o fotografie postată pe Instagram, însoțită de mesajul: „Happiness”

Imaginea nu este una nouă, ci face parte dintr-un set mai amplu publicat de Lăcrămioara în luna august, semn că relația ar putea avea o vechime mai mare decât pare. Comentariile nu au întârziat să apară, cuplul primind chiar și urări de „Casă de piatră”.

Relația nu ar fi deloc nouă

Potrivit presei locale din Iași, legătura dintre cei doi nu ar fi una recentă. În perioada în care Florin Prunea activa la Iași, Lăcrămioara Ursu ar fi făcut deplasări frecvente la București pentru a fi alături de acesta. Florin Prunea a fost președintele clubului Poli Iași între 2012 și 2017, iar ulterior a ocupat o funcție de conducere la Dinamo în perioada 2019-2020.

Acest fapt este susținut și de Lidia, femeia alături de care Prunea a petrecut 38 de ani și care, oficial, încă i0ar fi soție, după cum a declarat chiar ea pentru CANCAN.RO.

„Nu-mi place ca să mi se târască numele și tot felul de poze prin ziare, alături de actuala lui iubită, pe care o are de mulți ani în spatele meu. I-am interzis să mai pomenească numele meu pe la emisiuni, să vorbească strict despre persoana lui. Noi nu suntem divorțați, așa cum spune el, puteți să vă uitați pe portal și să vedeți că nu există niciun divorț. Deci sunt niște minciuni, asta vreau să vă spun. Și mie nu-mi plac minciunile”, a declarat aceasta pentru CANCAN.RO.

Mai mult, Lidia susține că relația dintre Florin Prunea și Lăcrămioara ar fi început cu ani în urmă, încă din perioada în care acesta activa la Iași. (Vezi aici declarațiile complete).

