Soția lui Florin Prunea rupe tăcerea! Lidia spune adevărul despre căsnicia de 38 de ani: “De la acea femeie a plecat totul”

Florin Prunea a captat atenția publicului după declarațiile făcute în cadrul emisiunii „Desafio Aventura”. Fostul portar a vorbit deschis despre situația tensionată dintre el și soția sa, Lidia, femeia care i-a fost alături timp de peste 30 de ani și împreună cu care a adoptat o fetiță. Acesta a mărturisit că între ei nu mai există nicio legătură și a descris-o pe Lidia drept o femeie rănită, o confesiune care a surprins, mai ales că problemele din relația lor au fost ținute departe de ochii publicului. Între timp, s-a aflat că Florin Prunea are o relație cu o altă femeie, pe nume Lăcrămioara, iar cei doi au început recent să își asume public povestea, inclusiv pe rețelele de socializare. În acest context, Lidia a dorit să își spună propria versiune și să clarifice, potrivit spuselor sale, cum au stat lucrurile în realitate. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, aceasta a făcut declarații despre relația cu fostul portar și despre ce s-a întâmplat, de fapt, între ei.

Timp de 38 de ani, Florin Prunea şi Lidia au format un cuplu solid, iar din exterior nimic nu lăsa să se întrevadă că lucrurile ar putea lua o întorsătură dramatică. Doar că, viața este imprevizibilă, iar fostul portar al naționalei a decis să să vorbească în direct despre neînțelegerile cu soția lui și despărțirea de ea. Printre cele susținute de Florin Prunea se numără și faptul că Lidia este o femeie rănită care „ar fi în stare să facă orice”. În urma acestei confesiuni, soția fostului portar a reacționat.

Lidia, soția lui Florin Prunea, face dezvăluiri explozive

Femeia, care i-a fost alături peste trei decenii, a ținut să dezmintă declarațiile făcute de fostul portar și să ofere propria versiune asupra situației.

„Nu-mi place ca să mi se târască numele și tot felul de poze prin ziare, alături de actuala lui iubită, pe care o are de mulți ani în spatele meu. I-am interzis să mai pomenească numele meu pe la emisiuni, să vorbească strict despre persoana lui. Noi nu suntem divorțați, așa cum spune el, puteți să vă uitați pe portal și să vedeți că nu există niciun divorț. Deci sunt niște minciuni, asta vreau să vă spun. Și mie nu-mi plac minciunile”, începe femeia confesiunea.

După confesiunile făcute de Florin Prunea, în spațiul public au apărut informații despre noua femeie care îi stă alături. Fostul internațional are o relație cu Lăcrămioara, iar de puțin timp cei doi și-au asumat relația. Soția lui Florin Prunea spune că relația lor ar fi mult mai veche și că ar fi început încă din perioada în care fostul portar activa la Iași.

„El a umblat cu această femeie de etnie romă de când era la Iași, umbla cu ea pe la spatele meu. El este cel care a părăsit domiciliul, s-a mutat cu acea femeie care de ani de zile îmi pândește casa și vrea să mi-o spargă. Acea femeie care nu are un trecut cu care să se poată mândri. Și-a făcut o defavoare că a ieșit în față în presă, nu este de lăudat”, a spus Lidia pentru CANCAN.RO.

Lidia susține că plecarea fostului portar din casa conjugală nu ar fi avut, de fapt, legătură cu neînțelegerile lor, ci cu relația pe care fostul portar ar avea-o de mai mulți ani.

„Să spună de ce a plecat. A plecat pentru că acea femeie nu-i dădea pace. De la acea femeie a plecat totul, a început la Iași și apoi a început să răsune și în țară ca să-i spele ei imaginea. Foarte urât din partea lor. Ea știa de când a intrat în relație că este însurat, de acum 13-14 ani, de când era el la Iași. Deci o femeie care are niște valori morale nu se bagă într-o relație cu un om căsătorit. Și dacă până la vârsta asta a rămas nemăritată înseamnă că nu a luat-o nimeni”, a spus ea.

Lidia, dezamăgită de cele spuse de fostul portar: „Eu m-am ocupat de familie, de copil, de casă! El nu a avut nicio responsabilitate”

De asemenea, fosta parteneră de viață a lui Florin Prunea a ținut să precizeze că, de-a lungul anilor, a preferat să rămână departe de viața publică, preferând să aibă un rol esențial în familia lor. Acest lucru ar fi continuat, dacă nu ar fi luat proporții cele spuse de fostul fotbalist al generației de aur.

„Eu mi-am văzut de casa, am zis el este sportiv, el comunică în presă, pe el îl vede lumea, eu sunt pur și simplu soția lui și atât. Nu am fost interesată niciodată să ies la televiziuni, deși am fost invitată. Eu am vrut să rămân așa, o femeie normală fără să am un nume răsunător, dar văd că scandalurile acestea iau proporții. Am tăcut, dar când am citit normal că, vă dați seama, m-am simțit lezată de ce s-a scris. Eu m-am ocupat și de familie, de copil, de casă. El n-a avut nicio responsabilitate, decât să facă bani pentru familie, atât. În rest, i-am luat toate greutățile de pe cap”, a mai spus Lidia pentru CANCAN.RO.

Lidia dezminte, de asemenea, faptul că ar fi pusă pe scandal, dimpotrivă. Femeia susține că a încercat să facă tot posibilul pentru a-și menține căsnicia și ar fi trecut cu vederea multe derapaje, dar acum nu mai dorește să tacă pentru a-și apăra imaginea și numele.

„Am mai avut nenumărate discuții despre acest lucru și nu sunt eu cea scandalagioică, așa cum spune el. Cei care ne cunosc pe noi știu și cine este el, dar și cine sunt eu. Necunoscuților poate să spună ce vrea el. Sunt niște lucruri, din punctul meu de vedere, nule. Nu am divorțat pentru că noi am fost atâția ani împreună. Am sperat că se va schimba, au trecut anii. A venit acasă de la Iași, am crezut că își vede de treaba lui, de familie, de casă, dar se pare că n-a fost așa. Nu știu de ce vrea să-și pună poalele în cap pentru că faptele vorbesc, nu altcineva. Nu știu dacă despre mine poate să spună cineva că am fost văzută nu știu unde, cu nu știu cine. Despre el se poate spune asta. Și har Domnului, sunt prietenă cu majoritatea dintre soțiile foștilor fotbaliști. Și ele știu și mă cunosc cum sunt eu. Așa că mai bine ar tăcea din gură să-și vadă de propriile lui acțiuni”, a spus fosta soție a lui Florin Prunea.

Mai mult, printre cele spuse de Florin Prunea, s-a numărat și faptul că Lidia ar fi o femeie rănită, motiv pentru care „ar fi în stare să facă orice”. Cu toate că o despărțire după mai bine de 35 de ani este dureroasă, femeia susține că este echilibrată, iar un act nesăbuit nu va avea loc în ceea ce o privește.

„Nu știu la ce s-a referit, eu nu sunt o femeie violentă și nici nu-mi iau viața pentru nimic. Sunt o femeie puternică și pot să le depășesc pe toate. Viața merge înainte cu bune și cu rele. Sunt o femeie puternică și pot să le depășesc pe toate. Chiar dacă crede că vrea să mă înfrângă, nu poate să mă înfrângă. Vrea să se joace cu psihicul meu, de fapt ăsta-i jocul lor. Acea femeie cu diplomele false cred că are tot felul de scenarită și de filme în cap. Dumnezeu e sus și până la urmă nu dă cu bâta”, a spus ea.

