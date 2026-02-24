Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia

Despărțirile după o viață întreagă petrecută împreună ating mereu un punct sensibil, mai ales dacă luăm în calcul că oamenii tind să creadă că un mariaj de zeci de ani este indestructibil.

Tocmai de aceea, atunci când o astfel de poveste ajunge la capitolul final, este imposibil să treacă neobservată.

Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie

În cazul lui Florin Prunea, surpriza a fost cu atât mai mare cu cât ruptura nu a fost anunțată oficial, ci dezvăluită într-un context neașteptat, în mijlocul unei competiții filmate la mii de kilometri distanță de casă.

În cadrul emisiunii Desafio: Aventura, fostul portar a simțit nevoia să rupă tăcerea şi să vorbească deschis despre ceea ce trăia.

Însă, pentru a înţelege mai bine subiectul, este important să facem o mică recapitulare despre ceea ce a fost timp de peste 3 decenii un mariaj la care mulţi oameni pot doar spera.

Povestea lui Florin și a Lidiei a început în 1988, într-o perioadă în care sportivul îşi construia cariera activând la Dinamo Bucureşti, iar femeia de lângă el îi era sprijin discret, dar constant. Trei ani mai târziu, în 1991, cei doi s-au căsătorit, convinși că au găsit echilibrul perfect.

Timp de 35 de ani, Florin şi Lidia au format un cuplu solid, iar din exterior nimic nu lăsa să se întrevadă că lucrurile ar putea lua o întorsătură dramatică. Tocmai de aceea, vestea divorțului a căzut ca un trăsnet.

Adevărul a ieșit la iveală în Republica Dominicană, la filmările pentru Desafio. Într-un moment de sinceritate pe care puțini îl anticipau, Florin Prunea le-a mărturisit colegilor din tribul Norocoșilor că mariajul său era într-un punct critic.

Care este motivul real al despărțirii de Lidia

Acesta nu a încercat să ascundă absolut nimic şi a spus lucrurilor pe nume:

„Suntem în șucăr (n.r. scandal) de un an de zile. Nu mă mai înțeleg cu ea. E scandalul cât casa. Ea este o femeie rănită și o femeie rănită este în stare să facă orice”, a relatat cu sinceritate, Florin Prunea.

Mărturisirea fostului portar nu a putut fi trecută cu vederea, dat fiind impactul dezvăluirii unei realităţi tensionate, consumată în tăcere, departe de ochii publicului.

Certurile dintre Florin şi Lidia deveniseră tot mai dese, iar comunicarea aproape imposibilă. Totodată, Prunea a lăsat să se înțeleagă că nu mai exista cale de întoarcere, ruptura fiind deja instalată, iar scenariul sepărarii fiind doar o chestiune de timp.

După ce s-a întors acasă din Thailanda, Florin Prunea a luat decizia finală. Acesta a divorțat de Lidia, punând capăt unei povești care părea, din exterior, stabilă și liniștită. În realitate, însă, mariajul lor se deteriorase de mai bine de un an, iar despărțirea s-a dovedit a fi inevitabilă.

