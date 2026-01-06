Câte clase are Florin Prunea, de fapt. Concurentul Desafio de la Pro TV a ținut totul secret

Cariera de sportiv a lui Florin Prunea (57 de ani), fostul portat al „Generației de Aur”, nu prea mai are nevoie de nicio prezentare, însă puțini sunt cei care știu câte clase și ce studii are, de fapt. Concurentul Desafio de la Pro TV a ținut totul secret.

Florin Prune a revenit în atenția publicului odată cu participarea sa la Desafio, cea mai dură competiție a supraviețuirii de la Pro TV. Dacă despre cariera sa de sportiv nu ar mai fi prea multe de aflat, puțini sunt cei care știu detalii despre studiile pe care le absolvit fostul portat al naționalei României.

Ce studii are Florin Prunea, portarul „Generației de Aur”

Florin Prunea și-a început cariera de sportv la vârsta de 8 ani. Ca portar la Dinamo București în anul 1985, echipă în tricoul căreia a câștigat o Cupă a României. Personaj de bază în cei mai frumoși ani ai „Generației de Aur”, sportivul are în palamares un titlu de campion al României alături de Universitatea Craiova. Pe lângă reușitele de la echipele din țară, Florin Prunea a bifat câteva reușite și la echipe din străinătate – Turcia, Bulgaria și Grecia.

Din punct de vedere al studiilor, în paralel, portarul a încercat să nu renunțe la studii, însă nu fără a sta departe de terenul de fotbal. După liceu, Florin Prunea a absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport din Craiova, cursuri pe care le-a terminat – cu greu – în 9 ani.

”Eu am învățat. Am făcut facultate, sunt absolvent de Educație Fizică și Sport, la Craiova. Am făcut-o la zi. Am făcut-o la zi… a durat, într-adevăr, cam mult, 9 ani, dar am terminat-o până la urmă”, a dezvăluit Prunea într-un interviu.

Anul acesta, Florin Prunea a acceptat să facă parte din proiectul Desafio. fostul portar al echipei naționale a pășit în competiție încrezător pe propriile puteri și gata să dovedească faptul că vârsta este doar un număr.

​„Chiar dacă am 57 de ani, vreau să dovedesc ca am spirit tânăr. Nu ai voie să îți fie dor de nimeni fiind acolo, pentru că trebuie să fii concentrat total asupra a ceea ce ai de făcut, dacă vrei să câștigi”, a spus Florin Prunea.

