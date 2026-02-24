Acasă » Știri » Soțul lui Emily Burghelea s-a accidentat în vacanță! Andrei s-a ales cu răni serioase: „Nu mai pot respira”

Soțul lui Emily Burghelea s-a accidentat în vacanță! Andrei s-a ales cu răni serioase: „Nu mai pot respira”

De: Iancu Tatiana 24/02/2026 | 11:47
Ce probleme de sănătate are Andrei / Sursa foto: Social media
Cei doi soți, Emily Burghelea și Andrei, au ales să meargă și să se relaxeze într-o vacanță exotică, după ce au primit veștile tragice despre condiția de sănătate a tânărului. Chiar dacă starea de sănătate a soțului său nu este una tocmai în regulă, cei doi se pare că trăiesc pe modul „Carpe Diem” și aleg să se destindă, lăsând pe pauză probleme care îi așteaptă la întoarcerea în țară. Totuși, se pare că toate întâmplările groaznice prin care cei doi au trecut de-a lungul anilor nu s-au oprit la aeoport și, din nou, aceștia au trecut prin momente mai puțin plăcute și în vacanță.

Emily Burghelea și soțul său, Andrei, au arătat fanilor de pe rețelele lor de socializare cum și-au petrecut vacanța în destinația tropicală. Ca un făcut, aceștia au întâmpinat câteva probleme în sejur, pe care amândoi le-au împărtășit cu urmăritorii de pe Instagram.

Soțul lui Emily Burghelea s-a accidentat în vacanță

După ce s-au instalat fiecare pe un șezlong, cei doi soți au adormit și au fost victimele soarelui. În ajutorul lor a sărit un salvator neașteptat: o maimuță, care a avut o intervenție inedită și i-a trezit pe cei doi înainte să se „prăjească”.

Înainte să fie salvați de animalul sălbatic, cei doi au mai trecut printr-o belea! Andrei, soțul lui Emily, a avut o accidentare destul de dureroasă, după ce a mers cu bicicleta și a căzut. Andrei a suferit lovituri la coastele pe care le avea deja rupte. Impactul din timpul accidentului a fost destul de puternic și i-a lăsat urme vizibile pe corp. Se pare că incidentul a fost destul de grav, dar aproape de el a fost soția sa, care și-a arătat dragostea și afecțiunea.

Soțul lui Emily le-a arătat urmăritorilor mai detaliat zonele vătămate:

„Am început bine, am căzut cu bicicleta fix pe coastele rupte și sunt julit cap coadă! @emilyburghelea mă îngrijește!”

Acesta a transmis că se simte destul de rău, fiind lovit în locul în care avea deja un traumatism local:

„Nu mă primește nicio asigurare, am riscul prea mare! Acum iar mă dor coastele de nu pot respira!”

×