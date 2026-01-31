Emily Burghelea și-a botezat cel de-al treilea copil. Primele imagini

A fost o zi plină de emoții pentru Emily Burghelea (27 de ani) și Andrei, soțul ei. Cei doi și-au creștinat cel de-al treilea copil, eveniment care s-a lăsat cu lacrimi de bucurie și voie bună.

Emily Burghelea a născut pe 13 octombrie 2025 cel de-al treilea copil. Împreună cu Andrei, soțul ei, cei doi mai au doi copii, Amedeea de 3 ani, Damian, în vârstă de 2 ani și mezina familiei, care s-a năsut în urmă cu patru luni.

Emily Burghelea și-a botezat fetița

Creștinarea mezinei a avut loc vineri, 30 ianuarie 2026. Deși are experiență și nu este la primul botez, de data aceasta, Emily Burghelea a fost copleșită de emoții și a recunoscut că evenimentul a copleșit-o. În imaginile publicate pe o rețea de socializare se observă cum proaspăta mămică a lăcrimat aproape pe toată durata slujbei de creștinare. Mezina familiei a primit numele Elisabeta Teodora.

Una dintre cele mai importante zile din viața de creștin a Elisabetei a fost organizată pe repede înainte, într-un cadru intim, elegant și plin de magie. Cu ajutor specializat, Emily și Andrei s-au pus pe treabă și au pregătit o petrecere cum rar s-a văzut.

„Am foarte mari emoții. Am mai mari emoții decât la primul copil. De ce? Este foarte diferit totul. Parcă sunt înghețată”, a spus Emily înainte de creștinarea Elisabetei.

După slujba de la biserică, invitații și familia influenceriței s-au îndreptat către un local din București. Mesele au fost ornate cu decorațiuni florare în nunațe de roz și roșu, însă cel care a făcut notă discordantă a fost candy barul amenajat într-un mare stil.

De asemenea, pentru că nu oricând în viață ajungi mamă a treia oară, creatoarea de conținut a marcat momentul cu o ținută desprinsă parcă din filmele cu zeițe. Dacă ținuta de la biserică a fost extrem de elegantă, diafană, asemenea unei zâne, la petrecrea de după, aceasta a schimbat rochia cu una extrem de sexy – vezi AICI imagini.

