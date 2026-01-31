Cum promitea favoruri avocata prinsă luând mită: ”Sunt fosta gagică a lui Ludovic Orban”

Reprezentanții Guvernului au transmis prima poziție oficială în cazul acuzațiilor de corupție care o vizează pe avocata Adriana Georgescu, membră PNL. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat vineri că premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște pe avocată, în ciuda afirmațiilor apărute în stenogramele anchetei.

În documentele din dosar, Adriana Georgescu susține că ar avea legături directe cu Ludovic Orban, precum și „intrări” la Ilie Bolojan și Nicușor Dan. La rândul său, Ludovic Orban a respins categoric, joi seară, orice asociere cu aceasta.

Cum promitea favoruri avocata PNL, prinsă luând mită

Potrivit Ioanei Dogioiu, premierul nu a avut niciun contact cu avocata și nu a primit-o în audiență. Aceasta a subliniat că Ilie Bolojan obișnuiește să facă fotografii cu persoane necunoscute în cadrul evenimentelor publice, ceea ce nu reprezintă o relație personală sau profesională. De asemenea, purtătoarea de cuvânt a precizat că premierul nu îl cunoaște nici pe omul de afaceri Jean Tucan, implicat în același dosar.

„Premierul Ilie Bolojan nu îi cunoaște și nu i-a primit în audiență pe doamna avocată Adriana Georgescu și nici pe domnul Tucan. Nu a avut nicio întâlnire cu domnia sa și nu a primit-o în audiență. La evenimente publice, fie de partid, fie în calitate de premier, domnul prim-ministru face adesea fotografii cu persoane care îi solicită acest lucru. Sunt mii de astfel de fotografii realizate în diferite situații, ceea ce nu înseamnă o relație directă sau personală cu acele persoane”, declară Ioana Dogioiu.

Conform Gândul, ancheta DNA a început după ce procurorii au surprins-o pe avocata PNL în flagrant, în timp ce ar fi primit bani pentru a interveni în Justiție și în zona guvernamentală. Ulterior, Adriana Georgescu și Gheorghe Iscru, care s-ar fi prezentat drept „general SIE”, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

Totodată, în stenograme apar nume precum Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu și Ludovic Orban, iar pe rețelele sociale avocata publica frecvent fotografii alături de politicieni cunoscuți.

Potrivit DNA, între octombrie și decembrie 2025, avocata ar fi solicitat sume de bani unui martor, direct sau prin intermediari, lăsând impresia că poate influența magistrați prin conexiuni politice. Ea ar fi primit 4.000 de euro și 5.000 de lei în luna octombrie 2025, promițând soluții favorabile în două dosare penale în care martorul era inculpat.

PNL a anunțat suspendarea Adrianei Georgescu din partid după apariția acuzațiilor, însă stenogramele din dosar conțin declarații ample ale acesteia, în care invocă nume de politicieni și presupuse influențe.

Stenograme din dosar

“GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Știu, dar nu accept… adică, ți-am zis că nu acceptă oameni cu dosar. MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Da’… să știi că… GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Ă… dar singura rugăminte… MAJAR BOGDAN CRISTIAN: … să știi că nu cred, nu cred că iese el. GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Păi, dacă nu vă implicați voi acuma, nu iese. De ce crezi că-ți … sug …[cuvânt obscen]… acuma, aicea ție? Păi, de ce crezi că sunt lângă tine aicea și te sun? Crezi că mai riscam asta eu? După ce mi-a zis S.R.I.-ul ieri că mă vizează ăștia că-s omul lui ORBAN și eu nu sunt om. Eu sunt fosta gagică a lui LUDOVIC, dar nu mai sunt …[neinteligibil]… Crezi că riscam discuția asta cu tine acum? Când HELLVIG chiar e după mine, a treia oară? MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Dar pe grupurile alea pe care ne-ai băgat, suntem sub protecție acolo, da? E …[neinteligibil]… GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Da. Voi, da. Nu, tu ești sub protecție de atunci, că eu m-am bătut pentru voi. GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Mm… da, păi asta ți-am spus, că eu m-am gândit, (neinteligibil) politician, îs legată de NICUȘOR, de ILIE, ILIE (folosește cuvânt obscen) mea, de LUDOVIC, că azi mi l-a luat și pe LUDOVIC, băga-mi-aș …[cuvânt obscen]…Deci io-s agățată cu ei. Voi…na, să-mi bag …[cuvânt obscen]…, voi sunteți așa, iar ăsta-i ditamai mastodontul și-i sug ăștia…[cuvânt obscen]… GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: VOINEAG a început să… Îl ascultă pă NICUȘOR. Ieu mă văd săptămâna viitoare cu LUDOVIC ca să intru la NICUȘOR cu problemele astea. Așa am stabilit, că io cu LUDOVIC, el mă sună. El, spune el mă sună, că el m-a sunat pentru CIUCU. El mă sună! Spune-i lu’ JEAN! Nu io-l caut! MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: LUDOVIC? GEORGESCU ADRIANA-MIHAELA: Da, LUDOVIC! Și i-am spus să facem neapărat întâlnirea pentru că… să… să-l întreb ce fac cu ăștia. Că io am trei în situația lu’ JEAN. MAJAR BOGDAN-CRISTIAN: Nu mă interesează de ăilalți.[…] GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Deci, spune-i lui JEAN, că oricum LUDOVIC m-a sunat pentru CIUCU… MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Bine! GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Înseamnă că și NICUȘOR îl vrea pe CIUCU pentru că DRULĂ l-a dat afară din partid. NICUȘOR… Să-i dai lui JEAN toate informațiile astea …[ neinteligibil-vorbește în șoaptă]… Eu nu i-am zis de JEAN, că mă gândeam că ăsta urlă. Da’ când m-oi vedea cu LUDOVIC prima dată la Cotroceni, că d-aia voiam să mă duc. GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Mm… da, păi asta ți-am spus, că eu m-am gândit, (neinteligibil) politician, îs legată de NICUȘOR, de ILIE, ILIE (folosește cuvânt obscen) mea, de LUDOVIC, că azi mi l-a luat și pe LUDOVIC, băga-mi-aș …[cuvânt obscen]…Deci io-s agățată cu ei. Voi…na, să-mi bag …[cuvânt obscen]…, voi sunteți așa, iar ăsta-i ditamai mastodontul și-i sug ăștia…[cuvânt obscen]…”

