Protopopul de Rădăuți, înlăturat după “războiul” cu ÎPS Calinic. Scandal uriaș în BOR, cu înregistrări și acuzații!

Saga „războiului” dintre protopopul ortodox de Rădăuţi, Ionuţ Maloş şi IPS Calinic, Arhiepiscop al Sucevei a ajuns la deznodământul anticipat. Asa încât, Preotul Ionel Constantin Maloș, protopopul de Rădăuţi din Eparhia Sucevei şi Rădăuţilor, a fost eliberat din funcție în cursul zilei de miercuri, 28 ianuarie. Decizia a fost luată după ce, preotul Ionel Constantin Maloș a înregistrat audio o ședință a Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților în care ÎPS Calinic a avut reacții critice la adresa lui Bogdan Loghin, primarul municipiului Rădăuți, după ce administrația locală rădăuțeană a atribuit 3 hectare de teren către biserica penticostală Maranata.

Votul a fost luat în Consiliul Eparhial, care a decis cu o majoritate de 37 de voturi eliberarea sa din această funcție pe care o ocupa din 2 noiembrie 2020. Iar toate acestea s-au derulat pe “repede înainte”, în condițiile în care Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților formulase o cerere similară, la care nu a primit nici un răspuns.

Ulterior, între ÎPS Calinic și primarul de Rădăuți a “curs” un lung șir de discuții publice, cu acuzații și argumente de ambele părți.

Cronologia evenimentelor și a demersurilor înfăptuite sau de la intenții bune la greșeli complicate

Protopopiatul Rădăuţi din Eparhia Sucevei şi Rădăuţilor a avut începând de luni, 2 noiembrie 2020, un nou protopop în persoana părintelui Ionel Constantin Maloș.

Şi asta, după ce părintele protopop emerit Petru Lupăștean Barfă s-a mutat la Domnul pe 8 septembrie 2020. Asa că, la sediul Centrului eparhial Suceava pe 2 noiembrie 2020, a fost desemnată Comisia, de către Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, spre a susține interviul cu candidații desemnați de către preoții din Protopopiatul Rădăuți spre a ocupa funcția de protopop. Din comisie au făcut parte: Preasfințitul Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, (președinte), protosinghelul Paraschiv Dabija, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor (vicepreședinte), arhimandritul Melchisedec Velnic, exarhul mănăstirilor din Eparhia Sucevei şi Rădăuţilor, părintele Viorel Ilișoi, consilier economic al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, şi părintele Dimitrie Horga, consilier administrativ al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.

În urma deliberării, a fost propus spre aprobare Înaltpreasfințitului Părinte Calinic părintele Ionel Constantin Maloș de la Parohia „Sfântul Gheorghe” – Laura – Vicovu de Sus.

Conform cotidianului online Ducaul Bukovina, iată, pe scurt povestea întreagă, cu micile adnotări de rigoare:

După după decizia de revocare din funcție, părintele Ionel Constantin Maloș a explicat cum s-au desfășurat lucrurile, încă din 2022, când PS Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al ASR, a readus în discuție intenția din 2010 de a construi o grădiniță a bisericii la Rădăuți, pe modelul celei de la „Sfântul Ioan”.

„Cred că aproximativ prin anii 2010 au apărut în zona Rădăuților, sau cel puțin atunci am auzit eu pentru prima dată despre primele discuții legate de înființarea unei grădinițe a bisericii, ca o replicare a ceea ce deja se întâmpla în Suceava, unde luase ființă de prin anul 2005 Grădinița Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, aflată în grija directă a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Totul a rămas doar la stadiul de discuție din motive pe care prea puțin îmi sunt cunoscute.

În primăvara anului 2022, cu prilejul unor slujiri în zonă, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a redeschis subiectul, de această dată mult mai curajos, atât cu domnul primar al Municipiului Rădăuți, cât și cu domnul primar al Orașului Siret, existând la acel moment informații că s-ar fi putut accesa fonduri în acest sens prin CNI, fiindu-ne necesar terenul. Schimbările post pandemice și începutul războiului din Ucraina au complicat lucrurile, axa de finanțare nemaifiind lansată.

La începutul anului 2024, în ședința Adunării Eparhiale din data de 27 ianuarie, în calitatea sa de membru mirean al acesteia, domnul Bogdan Andrei Loghin, primarul Municipiului Rădăuți, a ridicat problema necesității implicării bisericii în educația copiilor și a tinerilor, afirmând atunci că acest lucru este necesar și de folos mai cu seamă în zonele unde alte confesiuni desfășoară deja acest tip de activități la un nivel destul de ridicat. Subiectul a mai fost discutat ulterior într-o întâlnire pe care am avut-o la sediul Primăriei Rădăuți, convenind cu domnul primar să încercăm identificarea unor soluții în vederea implementării de astfel de proiecte, neavând atunci creionată clar ideea construirii unui edificiu educațional.

Prin adresa de răspuns nr. 10151 din 29.07.2025 a Primăriei Rădăuți, înregistrată la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților cu nr. 4348 din 29.07.2025, se face precizarea că solicitarea a fost prezentată și supusă dezbaterii în ședința Consiliului Local din data de 26 iunie 2025 la rubrica Diverse, punctul 6, anexându-se pentru conformitate și procesul-verbal de ședință în formă integrală”, a specficat presei locale, pr. Ionel Constantin Maloș.

Viceprimarul Rădăuţilor a fost cel care a făcut cunoscută oferta: 7 hectare de teren, în oraş, pentru Arhiepiscopia Sucevei

Mai mult chiar, părintele (ex) Protopop, din Rădăuţi a spus şi că, după discuțiile din ședința Consiliului Local, într-un cadru restrâns, viceprimarul municipiului Rădăuți, Adi Jecalo, i-a spus că unitatea administrativ teritorială mai dispune de o suprafață generoasă de teren, de vreo 7 hectare, pe care ar putea-o încredința Arhiepiscopiei, dacă ar fi îndeplinite toate condițiile legale.

„Anterior emiterii acestei adrese de răspuns, subiectul a fost discutat în seara zilei de 29 iunie 2025, în trapeza Mănăstirii Bogdana, după Procesiunea cu Moaștele Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți, de către mine cu domnul viceprimar Adi Jecalo, cu domnul secretar Marinică Sofroni și cu alți patru sau cinci consilieri locali atât din cadrul PNL, cât și din cadrul PSD, fiind exprimată unanim deschiderea și disponibilitatea pentru alocarea unei suprafețe generoase de teren în scopul solicitat, după îndeplinirea formalităților necesare.

De la transmiterea adresei sus-menționate și până în data de 15 decembrie 2025, atunci când au început dezbaterile pe comisii ale proiectelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Rădăuți ce urma să aibă loc în data de 18 decembrie, nu am mai purtat cu nimeni niciun fel de discuție referitoare la acest An Nou

Un An nou “încărcat” la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Cel puţin aşa rezultă din spusele părintelui Maloş către sursa locală de presă: „La scurt timp după încheierea ședinței de Consiliu Local, domnul primar a postat pe contul personal de Facebook un mesaj prin care dădea de înțeles că aprobarea hotărârii de dare în folosință către Biserica Maranata a 3 ha de teren pentru construirea unui centru educațional este o mare reușită pentru Rădăuți, apreciind laudativ activitatea și implicarea comunității penticostale în viața socială a orașului. Această postare și implicit hotărârea din spatele ei au stârnit numeroase discuții, nemulțumiri, reproșuri și luări de poziție, în special în mediul online.

Printre aceste nemulțumiri s-au numărat și câteva exprimate direct, chiar de către Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, fie prin adresa de e-mail a cabinetului arhiepiscopal, fie prin rubrica Răspunsul Ierarhului, abordări cărora s-a încercat să se răspundă în conformitate cu informațiile cunoscute la momentul respectiv.

Iată cum, pe 29 decembrie 2025 am intrat în posesia întregii documentații ce a stat la baza proiectului de hotărâre a Consiliului Local, iar în urma analizei mi-au fost lămurite câteva chestiuni legate de procedura care s-a făcut de către Biserica Maranata în vederea obținerii dreptului de folosință gratuită pentru terenul aflat în discuție.

A doua zi, de 30 decembrie 2025 am fost sunat de către părintele consilier Viorel Ilișoi, care m-a întrebat ce știu despre situație, spunându-mi că a vorbit cu mai multe persoane în legătură cu subiectul și că sunt deja doi membri ai Adunării Eparhiale care iau în calcul să ceară demisia primarului Bogdan Loghin din acest for decizional al eparhiei. În cadrul acestei discuții telefonice am convenit cu părintele consilier ca imediat după sărbători să analizăm situația în detaliu și să încercăm să facem demersurile necesare pentru a putea susține solicitarea Arhiepiscopiei în vederea obținerii unei suprafețe de teren egale sau mai mari de 3 ha de la Primăria Rădăuți în scopul propus inițial.”

Prefectul județului și „mâna lui dreaptă”- oameni – cheie

Şi cum altfel, dar din toată această poveste nu lipsește nici prefectul Sucevei, Traian Andronachi, care i-ar fi trimis, prin intermediari, arhiepiscopului Calinic un draft de document pe care „l-ar fi așteptat la Prefectură”.

„După-amiaza zilei de 2 ianuarie 2026 aduce noi valențe subiectului, întrucât, în jurul orei 16.00, am primit pe WhatsApp un mesaj mai amplu, cuprinzând un text, conform capturilor de ecran atașate.

În data de 11 septembrie 2024, aflând despre demersurile inițiate de comunitatea penticostală din Rădăuți în vederea construirii unui campus școlar confesional, l-am contactat pe domnul primar și am stabilit o întâlnire de urgență, imediat după ce domnia sa a ieșit de la vernisajul unei expoziții desfășurat la Galeriile de Artă din Rădăuți. Am purtat pe această temă o discuție de aproape jumătate de oră, în interiorul Catedralei din Rădăuți, aflată vis-a-vis de galerie.

Aflând că penticostalii au deja buget alocat acestui proiect și cunoscând atât posibilitățile noastre financiare, cât și prioritățile deja stabilite, am refuzat, încă din cadrul acestei discuții incipiente, varianta de a intra într-o concurență nejustificată într-un astfel de proiect.

Deși nu are legătură directă cu subiectul, aș menționa aici și faptul că, recitind conversațiile pe WhatsApp pe care le-am purtat cu domnul primar Loghin, am găsit un scurt dialog și clipul video al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Rădăuți din data de 5 decembrie 2024, în cadrul căreia domnul Traian Andronachi, pe atunci în calitate de consilier local, a fost singurul care a adus obiecții în privința schimbării denumirii străzii Grânelor din Rădăuți în Strada Episcop Gherasim Putneanul”, a adăugat acelaşi preot paroh.

Penticostalii au “bombardat” cu proiecte, în timp ce la ortodocșii s-a aplicat dictonul: “pară mălăiaţă…”

În luna iunie 2025, conform sursei citate “ lucrurile au început să se complice pentru Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților” iar asta, pentru că reprezentanții bisericii penticostale Maranata au început să facă pași concreți în vedrea obținerii terenului necesar construirii unui complex școlar.

„Discuțiile pe tema alocării unui teren pentru un proiect educațional confesional în Rădăuți s-au reaprins în mijlocul lunii iunie 2025, când în mapa de ședință a consilierilor locali a apărut cererea Bisericii Penticostale Maranata din Rădăuți pentru atribuirea în folosință gratuită a unei suprafețe de 3 ha de teren necesar construirii unui centru educațional. La această cerere au fost anexate și câteva planșe de arhitectură din care se putea deduce clar că respectivul centru educațional a fost proiectat pe suprafața de teren despre care am discutat cu domnul primar în septembrie 2024, teren aflat în partea de nord a Municipiului Rădăuți, tangențial cu inelul de centură al localității.” a mai specificat Protopopul de Rădăuţi.

“ Eu unul aflând despre acest aspect, fără a mai purta vreo discuție cu domnul primar, împreună cu părintele consilier al Sectorului Învățământ, Ionuț Isopescu, l-am informat pe Înaltpreasfințitul Părinte Calinic și am cerut binecuvântare pentru a redacta și înainta în numele Arhiepiscopiei o solicitare către Consiliul Local al Municipiului Rădăuți și către domnul primar, rugându-i a analiza posibilitatea alocării unei suprafețe de 3 ha teren pe raza Municipiului Rădăuți, în vederea edificării unui campus educațional care să deservească întreaga zonă de nord a județului Suceava.

Această solicitare a fost înregistrată la Primăria Municipiului Rădăuți cu numărul 10151 din data de 25.06.2025 și a fost supusă atenției membrilor Consiliului Local al Municipiului Rădăuți în cadrul ședinței ordinare din data de 26 iunie 2025, la capitolul Diverse, pe motiv că adresa a ajuns după ce mapele de ședință erau deja înaintate spre analiză și nu a fost susținută de niciun alt document. În după-amiaza zilei de 7 ianuarie am primit un mesaj de la părintele secretar eparhial prin care eram anunțați că, din dispoziția IPS Calinic transmisă în minutele anterioare, suntem invitați să participăm la ședința Permanenței Consiliului Eparhial, la Sala Pimen, la ora 11, având pe ordinea de zi prezentarea de către părinții protopopi a propunerilor anului trecut, câte dintre ele s-au realizat și proiecte pentru anul în curs, făcând conexiune cu subiectul fierbinte al momentului și cu nemulțumirea exprimată în mai multe rânduri de către Înaltpreasfințitul că nu s-a reușit demararea unui proiect pentru un nou sediu al Protopopiatului Rădăuți, deși au fost mai multe încercări de identificare a unei locații potrivite, am avut unele bănuieli cum că voi fi cel vizat direct de această dare de seamă ad-hoc. Această temere a mea a fost confirmată chiar în deschiderea ședinței de însuși Înaltpreasfințitul, nerealizarea acestui proiect fiind adusă ca argument la capitolul așa nu. “ a opinat ex protopul de Rădăuţi

“ Mai consider necesar să subliniez că această experiență constituie un reper important în reevaluarea modului de exercitare a responsabilităților care mi-au fost sau îmi vor fi încredințate. În consecință, îmi asum angajamentul ferm ca, pe viitor, orice inițiativă, decizie sau demers să fie analizate cu un nivel sporit de rigoare, prin canalele instituționale corespunzătoare și cu respectarea strictă a procedurilor și a rânduielii instituționale, exprimându-mi intenția clară de îndreptare, de responsabilizare și de conduită prudentă, în vederea evitării unor situații similare și a asigurării unei gestionări corecte, echilibrate și conforme cu exigențele instituționale ale unor spețe cu impact major, în toate planurile de activitate.”, a conchis preotul Ionel Constantin Maloș.

Părintele Protopop fusese condamnat de către Judecătoria Rădăuți într-un dosar de conducere sub influența alcoolului

Iar asta chiar de curând, la începutul acestei săptămâni. Sentința, fusese dată în urma unui incident din septembrie 2023, când preotul a fost oprit în trafic la Solca conducând un autoturism Toyota, şi unde s-a constatat cum că acesta avea o alcoolemie care îl încadra la răspundere penală. Prima probă a indicat o alcoolemie de 0,90 g/l în sânge, iar a doua 0,74 la mie.

Dar, pedeapsa a fost însă una, cu amânarea aplicării, în condițiile în care preotul și-a recunoscut fapta și a colaborat cu organele de cercetare. Astfel, Judecătoria a decis o condamnare la 9 luni de închisoare, cu amânarea aplicării pe o perioadă de 2 ani. Toată această amânare face ca, dacă preotul respectă obligațiile și restricțiile stabilite de instanță în următorii doi ani, nu va executa efectiv pedeapsa.

Pînă la ora apriţiei acestui material, nu am putut obţine un punct de vedere oficial a lui IPS Calinic, de persoana căruia, în lumea ecleziatică şi monahală din judeţ, mai persistă, pe lângă acest incident şi altele: la loc de frunte aflându-se retragerea din funcţia de stareţă , de la mănăstirea Moldoviţa a maicii Benedicta Tatulici, cu cea a maicii Ecaterina Vicleanu.

