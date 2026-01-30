Acasă » Știri » Ce amendă a primit o femeie după ce a anunțat pe Facebook unde este radar. Neplata duce la închisoare

De: Andreea Stăncescu 30/01/2026 | 17:57
O femeie din Elveția a fost sancționată cu o amendă consistentă după ce a distribuit pe Facebook un mesaj prin care îi avertiza pe șoferi de prezența unui radar al poliției. Plata pe care o are de făcut se ridică la câteva sute de euro și neplata ei poate duce la închisoare.

Cazul a avut loc în districtul Baden, unde femeia, în vârstă de 60 de ani, a redistribuit o postare referitoare la un radar semistaționar. Gestul său a atras atenția autorităților după ce o altă persoană a făcut o sesizare, iar procurorii au demarat o anchetă, astfel că simpla distribuire a unui avertisment despre un radar rutier s-a transformat într-o amendă usturătoare pee care trebuie să o plătească.

Femeia a fost amendată cu 600 de franci elvețieni, echivalentul a aproximativ 650 de euro, pentru încălcarea legislației rutiere. La această sumă se pot adăuga diverse taxe administrative și judiciare, care cresc valoarea totală a sancțiunii. În plus, dacă amenda nu este achitată, legea prevede inclusiv o pedeapsă privativă de libertate de până la două zile.

Femeia are de plătit sute de euro în urma postării

Au mai fost și cazuri similare

Un caz similar s-a înregistrat și în cantonul Thurgau, unde o altă femeie a primit o amendă de 500 de franci elvețieni pentru că administra un grup de Facebook dedicat alertelor despre radare rutiere. Pe lângă această sancțiune, ea a fost obligată să plătească și aproape 800 de franci sub formă de taxe administrative.

În urma colaborării dintre autorități și compania Meta, care deține Facebook, datele persoanei au fost furnizate anchetatorilor, iar suma totală de plată a ajuns la aproximativ 1.400 de euro.

În Elveția, avertizarea altor șoferi cu privire la amplasarea radarelor este interzisă de peste 13 ani, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale sau al aplicațiilor mobile.

