Cât timp mai ești asigurat medical dacă ești concediat sau îți dai demisia. Ce spune legea

De: Simona Tudorache 25/01/2026 | 16:49
Dacă ți-ai dat demisia de la actualul loc de muncă, trebuie să știi că rămâi asigurat în sistemul public de sănătate pentru încă trei luni (90 de zile) de la încetarea contractului încheiat. Această perioadă se aplică indiferent de motivul pentru care renunți la job (demisie, desființarea postului etc.).

Ba mai mult, beneficiezi de acest drept dacă nu ai un alt loc de muncă și te afli în căutare. Cumva, această perioadă de tranziție te ajută. Dacă te înscrii la ANOFM după încetarea CIM și primești indemnizație de șomaj, obții și calitatea de asigurat pe durata perioadei de acordare a indemnizației. Contribuția la sănătate este achitată de plătitorul de venit, așadar nu trebuie să faci niciun demers. Persoanele fără venituri, cele care nu primesc șomaj, nu sunt asigurate la sănătate. Cu toate astea, dacă au fonduri, pot să plătească voluntar contribuția anuală la CASS.

Cei care nu realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi în baza unui contract individual de muncă şi nu se încadrează în categoria persoanelor care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, se pot asigura în sistemul de asigurări sociale în baza unui contract. Acesta se încheie între persoană interesată și casa de asigurări de sănătate la care se află în evidenţă.

Poți să fii asugurat la sănătate și dacă obții bani din drepturi de autor

Dacă obții alte venituri pentru care se plătește CASS (de exemplu, activitate independentă, drepturi de autor sau venituri din chirii), conform normelor Codului fiscal, poți căpăta din nou statutul de asigurat. Nu trebuie, însă, să uiți depui declarația unică și plata contribuției aferente.
Dacă te angajezi din nou, redevii asigurat automat prin noul angajator. Perioada poate fi privită ca „pauza legală” între două calități de asigurat.

Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani care urmează o formă de învățământ de zi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, sunt asiguraţi fără plata contribuţiei, asta dacă nu  realizează venituri lunare din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură peste valoarea salariului de bază minim brut pe ţară.

