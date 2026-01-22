Acasă » Știri » Cât costă căldura în Spania, iarna: „Cu siguranță o să simți la buzunar”

22/01/2026
O româncă stabilită în Spania, în orașul Málaga, se simte împovărată de facturile pe care trebuie să le plătească pe timp de iarnă. Deși scoate din greu bani din buzunar, mai cald se simte afară decât în propriul cămin, lucru care o nemulțumește profund.

Se pare că nu doar românii din țară fac frigul în apartamente, deși întreținerea crește vertiginos în fiecare lună. O româncă plecată în Spania se lovește de același tratament, deoarece, în anumite orașe din Spania, nu există un sistem de încălzire centralizat, așa că tot ce poți să faci e să îți procuri un calorifer electric sau să dai aerul condiționat pe cald. Cu toate astea, facturile sar în aer, dar tu nu beneficiezi de confortul dorit.

Anul trecut, în decembrie, ea a plătit o factură de 280 de euro. În prima lună din acest an, femeia a fost taxată, însă, cu 400 de euro.

Ce spune o româncă stabilită în Spania despre facturi

Femeia și-a povestit suferința pe rețelele de socializare. Mulți au înțeles-o, dar au existat și voci care au taxat-o, asta pentru că nu în toate apartamentele din Spania se simte frigul. Cel mai mult contează orașul în care stai.

„Locuințele din Spania nu au calorifere, iar iarna te încălzești cum poți și cu siguranță o să simți la buzunar. Noi locuim în Malaga și în sezonul rece sunt cam 15 grade afară, cu mult soare.
Când ieși din casă, pui o geacă subțire pe tine și poți să stai liniștit la terasă și să bei un suc. Dar în apartament e un frig de mori. Noi ne încălzim cu calorifere electrice și aerul condiționat. Dar nu e nici pe departe suficient de cald pentru mine”, spune românca într-o postare făcută pe TikTok.

Situația ei nu se compară, însă, cu cea a locuitorilor din Madrid. Aici casele au calorifere instalate sau centrale.

„Greșit spus «locuințele din Spania», Málaga nu înseamnă toată Spania. În zona unde locuiesc eu toate casele și apartamentele au calorifere și centrale instalate. Și ca răspuns la întrebarea ta, eu am centrală pe peleți”, a răspuns un internaut.

Cu alte cuvinte, românca nu poate să schimbe decât orașul în care locuiește în Spania, asta dacă vrea să aibă un cămin călduros. Altfel, povestea ei va continua în același mod.

