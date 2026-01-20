Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: ”Oare este o glumă?”

Scumpirile sunt resimțite și de vedete! Printre acestea se numără și Iulia Albu care, șocată să vadă cât i-a venit factura la gaz, a decis să împărtășească cu fanii. A crezut că este o glumă proastă!

Nu doar oamenii de rând sunt afectați de scumpirile din ultima vreme, ci și vedetele. Iulia Albu și-a spus amarul pe rețelele de socializare, iar fanii au rămas șocați să afle cât are creatoarea de modă de plătit pentru factura la gaz.

Suma pe care o are de plătit Iulia Albu pentru factura la gaz

Prima lună din an a venit cu surprize pentru Iulia Albu, dar deloc plăcute. Vedeta a avut mirarea să vadă că factura ei la gaz reprezintă salariul lunar al multor români: 3600 lei.

Îți vine factura la gaze 3.600 ron… Oare este o glumă?“, a scris Iulia Albu, în mediul online.

Alina Pușcaș, uimită de valul de scumpiri

După cum v-am spus, mai multe vedete au ajuns victimele scumpirilor. Recent, Alina Pușcaș a făcut o postare prin care se plângea de prețurile pe care le-a văzut la raft.

După ce s-a întors dintr-o vacanță de vis, vedeta a fost nevoită să revină la realitatea tristă din țara ei. Alina Pușcaș, aflată la o sesiune de cumpărături într-un market din Capitală, a făcut o descoperire care a lăsat-o mască.

Când a văzut cât costă o caserolă cu miez de nucă, s-a uitat de două ori, să se asigure că nu a greșit. Mirarea i-a fost și mai mare pentru că nu a achiziționat de mulți ani acest produs și nu se aștepta la prețul de 80 de lei.

„Am ajuns la magazin. Măi, 80 de lei miezul de nucă? În halul ăsta de scump a ajuns miezul de nucă?“, a fost reacția Alinei Pușcaș.

