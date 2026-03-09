Mesajul pe care Anca Molnar i l-a trimis soțului printr-o străină. Ce a descoperit la cimitir două săptămâni mai târziu l-a lăsat fără cuvinte!

Povestea dintre Claudiu Molnar și Anca, make-up artista vedetelor care și-a pierdut viața după o luptă grea cu boala, pare desprinsă din filmele de dragoste. Anca a pășit în neființă pe 11 iunie 2024, a lăsat în urma ei multă durere pentru soț și Patrick, fiul lor, dar Claudiu îi onorează amintirea în fiecare zi și a demonstrat că iubirea nu are granițe, chiar și atunci când e vorba de moarte. În exclusivitate, CANCAN.RO a luat legătura cu soțul Ancăi Molnar, iar acesta și-a deschis sufletul în fața noastră și a făcut mărturisiri sfâșietoare despre mesajele și semnele pe care le primește de la soția lui. Vă avertizăm, sunt informații extrem de emoționante și lacrimogene.

Anca Molnar nu era doar un nume răsunător în lumea de beauty. Anca era fiică, soție și mamă, iar zâmbetul său era de-a dreptul molipsitor. Când boala a pășit în viața ei, totul s-a schimbat. În spatele chipului angelic, se ducea o luptă grea. În acea perioadă, cel care i-a stat neclintit alături a fost soțul ei, Claudiu Molnar, care nu a părăsit-o aproape deloc, încercând să îi ofere liniște și speranță până în ultima clipă. Ziua în care Anca s-a stins a lăsat un gol imens în viața lui Claudiu și a fiului lor, Patrick, care acum este condamnat la o viață fără iubirea mamei, dar tatăl este alături de el la orice pas. Pentru Claudiu, pierderea nu a fost doar a unei soții, ci a femeii cu care își imaginase toată viața. De atunci, fiecare mesaj, fiecare fotografie postată despre ea pare o promisiune tăcută că iubirea lui nu s-a terminat odată cu moartea ei.

Anca i-a apărut în vis unei străine cu un mesaj pentru Claudiu: „Te rog spune-i să nu mai plângă”

V-am spus că povestea lor de dragoste pare una ireală. De curând, Claudiu a primit un mesaj de la o femeie pe care nu o cunoștea. Cu lacrimi în ochi, bărbatul ne-a povestit că doamna respectivă o știa pe Anca doar din pricina locului său de muncă, dar nu avea idee că soția lui nu mai este printre noi. Femeia respectivă a vrut să îi spună Ancăi că a visat-o, iar atunci a văzut că ea a pierdut lupta cu boala din 2024. Două zile l-a căutat pe Claudiu pentru a-i spune ce a visat și ce mesaj are soția lui pentru el. Claudiu a rămas șocat și în exclusivitate, pentru CANCAN.RO ne-a citit, cuvânt cu cuvânt ce i-a transmis Anca, din lumea de dincolo.

„Te rog spune-i să nu mai plângă, spune-i ca în toate poveștile cu prinți și cu prințese, la un moment dat apare ceva rău, ceva trist, ceva dramatic, dar dacă nu ar fi, nu s-ar mai povesti. Dar toate poveștile cu prinți și cu prințese au un final fericit. Spune-i ca îl văd, îl aud, îl simt și nu aș putea altfel.” afost mesajul Ancăi Molnar din visul femeii

Claudiu Molnar, mărturisiri emoționante despre soția lui, Anca

Ieri a fost Ziua Femeii, iar Claudiu continuă să îi păstreze vie amintirea Ancăi. În orice zi de sărbătoare și nu numai, soțul celebrei make-up artiste din Timișoara este la locul său de veci. Ieri, Claudiu a mers din nou la cimitir, alături de cumnata sa și i-au dus flori Ancăi. CANCAN.RO a vorbit cu Claudiu Molnar, iar acesta ne-a povestit de un eveniment de-a dreptul emoționant care a avut loc pe 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiților. Așa cum vă spuneam, bărbatul obișnuiește să fie alături de Anca, o poartă mereu în suflet și amintire, chiar dacă aceasta nu se mai află printre noi. Acesta a decis să celebreze ziua de 14 februarie în locul unde se simte aproape de soția lui, la cimitir. A luat 40 de buchețele de lalele și i-a făcut un adevărat altar al iubirii. Ce a urmat după, a fost de-a dreptul șocant pentru că și dincolo de granițele lumești, Anca îi trimite semne lui Claudiu.

„Părinții mei și părinții Ancăi au mers la ea la cimitir după câteva zile, mai mergeau pe acolo, mai schimbau apa și când am fost acum de 1 martie la ea la cimitir, erau exact 2 săptămâni și 2 zile de când i-am dus eu lalele. Erau mai frumoase decât în prima zi, așa, mai înflorite, perfecte toate, nu era niciuna uscată. Au rezistat, erau perfecte, intacte.” a povestit Claudiu Molnar pentru CANCAN.RO

Unul dintre cele mai comune semne pe care le primește Claudiua de la Anca este simbolul inimioarei care îi apare la orice pas. În acele momente, simte că soția lui este mult mai aproape de el și îl veghează. Claudiu ne-a povestit și nouă despre un eveniment în care i-a apărut acest simbol al iubirii pe o linguriță.

„Mai văd câte o inimioară. De obicei îmi fac cafea dimineața acasă, și lingurița, după ce am amestecat zahărul și laptele, am pus o pe aparatul de cafea. Când am făcut a doua cafea, pe linguriță era o urmă de cafea în formă de inimă perfectă.” a povestit Claudiu Molnar

După aproape 2 ani de la moartea sa, amintirea Ancăi nu s-a stins, iar cei care au iubit-o continuă să îi păstreze memoria vie. Soțul său, Claudiu Molnar a reușit să treacă peste limitele lumii de dincolo și poate, într-un fel sau altul să o știe pe soția sa aproape de el.

