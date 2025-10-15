”Mi-a atins sufletul”. Semnul primit de soțul Ancăi Molnar, la un an și jumătate după ce a rămas văduv

Claudiu Molnar continuă să primească semne de la soția lui, Anca Molnar. După mai bine de un an de când soția lui s-a stins, bărbatul vorbește mereu despre ea și trece prin aceeași durere.

Anca Molnar a fost una dintre cele mai cunoscute make-up artiste ale vedetelor. Femeia s-a stins în urmă cu 1 an și 4 luni, după ce a fost diagnosticată cu tumoare pe creier și a pierdut lupta cu boala.

Semnul primit de soțul Ancăi Molnar

Cu toate că a murit în luna iunie 2024, durerea lăsată în urmă este la fel. Anca Molnar avea o familie frumoasă formată dintr-un soț alături de care era căsătorită de 15 ani și un fiu adolescent.

Încă din momentul în care și-a pierdut partenera de viață, Claudiu Molnar și-a strigat durerea pe rețelele de socializare. Recent, el a povestit că i s-a întâmplat ceva care l-a dus direct cu gândul la un semn primit din partea Ancăi.

Claudiu a continuat să se ocupe de afacerea soției lui, după ce aceasta s-a stins. El a povestit cum una dintre fostele cliente ale Ancăi i-a adus o cană cu un mesaj pe care make-up artista obișnuia să îl spună.

Chiar dacă a fost un simplu cadou, bărbatul consideră că Anca i-a mai transmis un semn prin intermediul fostei cliente.

„Sunt momente în care viața îți trimite semne… Astăzi am avut parte de un moment care mi-a atins sufletul… O clientă venită tocmai din Arad pentru micropigmentare mi-a adus un cadou special — o cană cu mesajul care ne-a rămas tuturor în inimă. „Trăiește frumos și trăiește din plin”, cuvintele Ancăi, care continuă să inspire și să lumineze. Pe farfurioară, o inimioară, câteva steluțe și numele Anca… Un gest simplu, dar încărcat de emoție, care mi-a reamintit cât de mult a reușit ea să atingă viețile oamenilor. Mulțumesc din inimă pentru gândul frumos”, a scris Claudiu Molnar, pe TikTok.

