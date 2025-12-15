Acasă » Exclusiv » Tania Budi s-a „zbenguit” în LOFT ca în vremurile bune. „Puștoaica” de 57 de ani a dat tonul distracției

Tania Budi s-a „zbenguit" în LOFT ca în vremurile bune. „Puștoaica" de 57 de ani a dat tonul distracției

De: Paul Hangerli 15/12/2025 | 05:50
Tania Budi s-a „zbenguit” în LOFT ca în vremurile bune. „Puștoaica” de 57 de ani a dat tonul distracției
Departe de clișeele vârstei și de liniștea domestică, Tania Budi demonstrează încă o dată că spiritul liber nu ține cont de ani: o apariție plină de viață, dans, vin și priviri admirative, într-o seară care a confirmat că „forever young” nu e doar o vorbă. CANCAN.RO are imaginile de colecție!

Tania Budi a demonstrat încă o dată că vârsta din buletin este doar un detaliu lipsit de importanță atunci când știi să trăiești. Vedeta a fost surprinsă la Loft, însoțită de o prietenă brunetă, vizibil mai tânără – sau, cel puțin, așa pare la prima vedere, pentru că trăim vremuri în care femeile mature reușesc adesea să eclipseze prospețimea celor aflate la jumătatea vârstei lor. În loc de seri cuminți, cu batic pe cap și rețete de sezon, Tania a ales muzica, luminile clubului și energia nopții, retrăindu-și tinerețea cu o naturalețe care i-a lăsat pe mulți cu privirea pierdută.

Deviza Taniei Budi: Viața începe la orice vârstă vrei tu!

Tania Budi a dansat, a socializat, a ciocnit pahar după pahar de vin și a părut să se bucure din plin de atenția masculilor alfa din club, afișând o stare vizibil veselă și ușor amețită de plăcerile bahice ale serii.

Tania Budi a ridicat temperatura în club
Tania Budi a ridicat temperatura în club

Apariția Taniei Budi nu a trecut nici de data aceasta neobservată. Vedeta a ales o bustieră îndrăzneață, care îi lăsa abdomenul perfect tonifiat la vedere, demonstrând că anii sunt doar o cifră atunci când stilul și atitudinea sunt asumate. Ținuta i-a pus în valoare silueta, iar siguranța cu care a purtat-o a atras instant privirile celor din jur.

A captat imediat atenția domnilor
A captat imediat atenția domnilor

Alături de ea, prietena mai tânără a ridicat și mai mult temperatura din club, purtând o fustă mini extrem de scurtă, genul de piesă vestimentară care te face să roșești involuntar. Împreună, cele două au format un duo exploziv, confirmând că distracția nu are vârstă, iar Tania Budi știe mai bine ca oricine cum să transforme fiecare apariție într-un spectacol. În orice caz, noi nu judecăm, doar observăm. În cazul Taniei Budi, „forever young” nu este un slogan, ci un mod de viață care pare să devină o realitate asumată. Îi dorim, ca în basm, tinerețe fără bătrînețe și viață fără de moarte!

