Cum faci mămăliga perfectă pentru masa de Crăciun. Cătălin Scărlătescu a divulgat, în sfârșit, rețeta lui secretă

De: Irina Vlad 15/12/2025 | 07:30
Pentru că pregătirile pentru masa de Crăciun vor intra în câteva zile pe ultima sută de metri, chef Cătălin Scărlătescu dezvăluie rețea perfectă pentru cea mai gustoasă mămăligă din lume. Care este, de fapt, secretul pe care îl folosește el?

Chef Cătălin Scărlătescu a divulgat secretul celei mai bune mămăligi din lume. A inventat rețeta proprie, iar acum se mândrește cu echilibrul dintre ingrediente, textură și gustul savuros al preparatului. Mămăliga este una dintre tradițiile românilor și, totodată, un aliment nelipsit de pe mesele Sărbătorilor de Iarnă.

Rețeta de mămăligă perfectă a lui Cătălin Scărlătescu

Pentru masa de Crăciun, în majoritatea familiilor din România, preparatele vedetă sunt sarmalele. Fie că sunt în foi de viță de vie sau în foi de varză murată, adesea servite cu ardei iute și smântână, garnitura ideală pentru ele rămâne mămăliga.

Mămăliga se numără printre cele mai populare mâncăruri din gastronomia românească, deși într-o formă sau alta se găsește și în alte bucătării ale lumii. Nelipsită de pe mesele de sărbători sau în perioada de iarnă, aceasta se prepară sub diverse forme și este servită alături de sarmale, friptură, cârnați, ciulama, tochitură, slănină, ceapă, brânzeturi, ouă și chiar lapte. Dacă vrei să devii expert în cea mai bună și cremoasă mămăligă, rețeta lui chef Cătălin Scărlătescu este și în acest an la mare căutare.

Rețeta de mămăligă perfectă by chef Cătălin Scărlătesc. sursă foto: social media

Rețeta de mămăligă by chef Cătălin Scărlătescu este la îndemâna oricui, fie că este vorba de începători, fie pentru cei experimentați și care au ceva cunoștințe în ale bucătăriei. Rețeta conține trei ingrediente, iar secretul este să respecți cu sfințenie gramajele, astfel vei obține un preparat gustos și echilibrat.

Ingrediente:

  • 1 kg de mălai
  • 4,6 l de apă
  • 250 de grame de unt

Evident, sarea se pune după gustul gospodinelor.

”Dacă la 4,6 litri de apă pui un pachet de unt de 250 de grame, că așa am făcut rețeta, și un kilogram de mălai, o să ai cea mai perfectă mămăligă din lume”, a spus Cătălin Scărlătescu în podcastul lui Măruță.

