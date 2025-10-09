Scărlătescu, Dumitrescu și Bontea, taxați dur de un coleg: „Concurenții sunt jigniți indirect!” Ce se întâmplă, de fapt, la filmările Masterchef 2025 de la Pro TV

Emisiunea culinară MasterChef, difuzată la Pro Tv, a general un val de controverse după ce unul dintre colegii juraților a declarat că este profund dezamagit de acest show gastronomic. Celebrul bucătar a lansat critici dure la adresa celor trei jurați, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

Chef Nicolaie Tomescu, căci despre el este vorba, a mărturisit în mediul online că este profund dezamăgit de cei trei jurați de la Masterchef. Acesta consideră că cei care participă la această emisiune sunt jigniți indirect, atunci când farfuriile lor sunt jurizate și acest lucru este de neacceptat.

Mai mult decât atât, Nicolaie Tomescu susține că jurații ar trebui să aibă mai multă înțelegere față de concurenți, având în vedere că aceștia nu sunt bucătari profesioniști, ci oameni obișnuiți care gătesc din pasiune.

„Seara asta Masterchef m-a dezamăgit total… Poate nu înțeleg eu formatul, poate eu sunt ceva mai înțelegător, dar să ai o atitudine de genul când jurizezi niște farfurii indiferent de cât de bune sau de proaste sunt, e de neacceptat! Înainte de toate ține cont de faptul că oamenii înscriși la concurs sunt români care nu au de-a face cu specialitățile din pește și fructe de mare. Nu poți să vii să le dai astfel de ingrediente și apoi să ai niște așteptări ca de la niște bucătari profesioniști.

Cu părere de rău, dar nu mă uit la un show culinar ci la unul de stand-up comedy prost regizat în care concurenții sunt jigniți indirect!”, a spus Nicolaie Tomescu în mediul online.

Nicolaie Tomescu a devenit un chef de succes, căutat de numeroase restaurante cunoscute din țară, dar și din străinătate. Este originar din Arad, s-a mutat în Timișoara, unde ocupă poziția de chef. Este foarte activ în mediul online, acolo unde oferă sfaturi utile tuturor urmăritorilor săi și face conținut de calitate.

A intrat în această industrie de tânăr și este extrem de pasionat de acest domeniu. Este foarte talentat în a crea mâncăruri rafinate, însă în ultima perioadă s-a specializat în deserturi. Părinții își doreau ca fiul său să fie preot, fiindcă în familie ar fi însemnat să continue această tradiție alături de frate, unchi, naș și un văr din partea mamei. Aceste planuri nu s-au concretizat pentru că Nicolaie Tomescu a descoperit de la o vârstă fragedă secretele bucătăriei.

