Iubita celebrului tiktoker a ciufulit-o pe ispita de la Insula Iubirii. Gelozia a scăpat de sub control

Scandalul cu ispita de la Insula Iubirii, Dana (35 de ani), care este și fosta iubită a tiktokerului Alin capătă proporții uriașe. De data aceasta, bruneta a fost victima actualei partenere a creatorului de conținut, Sibel (27 ani), care a fost și reținută, împreună cu cea care i-a fost complice, pentru lovire și alte violențe, dar și tulburarea liniștii publice. CANCAN.RO are detalii despre întreaga situație.

Necazurile par că se țin lanț de fosta ispită de la Insula Iubirii. După scandalul uriaș de la malul mării, acolo unde s-a luat la bătaie cu fostul iubit, Alin, și și-au împărțit pumni și picioare, lucrurile au degenerat. Alin și Dana Badea nu se află la prima abatere, au existat nenumărate conflicte între ei, însă totul a culminat cu momentul în care au decis să o dea parte-n parte, în văzul tuturor.

Tiktokerul s-a ales cu un ordin de restricție și brățară de monitorizare. Ulterior, o nouă altercație a avut loc la data de 16 noiembrie, în fața unui hotel din Timișoara. Sibel, actuala parteneră a lui Alin Borcan, a atacat-o pe Dana împreună cu o altă femeie. A agresat-o fizic, a stropit-o pe față cu un lichid, și i-ar fi furat și telefonul.

Fosta ispită de la Insula Iubirii, Dana Badea, atacată de Sibel, actuala parteneră a lui Alin Borcan

Dana Badea a sesizat Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Timișoara după ce a fost agresată de cele două femei, apoi a început urmărirea penală, iar la data de 18 decembrie atât Sibel, cât și tânăra care i-a fost complice au fost reținute pentru 24 de ore, conform IPJ Timiș.

Bruneta a spus în trecut că a fost amenințată de fostul iubit că o va mutila, stropind-o cu acid pe față, tocmai de aceea a apelat la autorități și i-a fost admisă cererea privind emiterea ordinului de protecție.

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Timișoara au fost sesizați de către o femeie de 35 de ani, cu privire la faptul că, în data de 16 noiembrie 2025, în jurul orei 08:45, la scurt timp după ce a ieșit în fața unui hotel din Timișoara, pe fondul unui conflict mai vechi, a fost abordată de două femei. În urma incidentului, una dintre acestea ar fi agresat-o fizic pe persoana vătămată și a stropit-o cu un lichid, faptele fiind comise cu sprijinul celeilalte persoane, iar în aceeași împrejurare i-ar fi fost sustras telefonul mobil. În cauză, a fost începută urmărirea penală, iar la data de 18 decembrie 2025, două tinere de 27 și 25 de ani, fiind reținute pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, lovirea sau alte violențe, complicitate la lovirea sau alte violențe și furt, transmite IPJ Timiș.

