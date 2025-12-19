Acasă » Exclusiv » Mama Mihaelei Rădulescu a murit! Durere imensă pentru vedeta de la ProTV, la 5 luni de la decesul lui Felix Baumgartner

Mama Mihaelei Rădulescu a murit! Durere imensă pentru vedeta de la ProTV, la 5 luni de la decesul lui Felix Baumgartner

De: Andrei Iovan 19/12/2025 | 13:16
Mama Mihaelei Rădulescu a murit! Durere imensă pentru vedeta de la ProTV, la 5 luni de la decesul lui Felix Baumgartner
La cinci luni de la moartea lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu traversează una dintre acele perioade în care cuvintele devin insuficiente. Din nefericire, durerea nu îi dă răgaz, iar acum trece printr-o altă tragedie. Mama vedetei, Marilena Țiganu, s-a stins din viață, chiar înainte de Sărbătorile de iarnă, astăzi, 19 decembrie. CANCAN.RO are detalii. 

Au trecut câteva luni de la trecerea în neființă a partenerului ei de viață, atunci când viața lui Felix Baumgartner a fost curmată brusc de un tragic accident. Noua lovitură vine ca un trăsnet pentru Mihaela Rădulescu, care încă se află în doliu și încerca să își revină după dispariția bărbatului pe care l-a iubit atât de mult.

Mihaela Rădulescu făcea vizite la Spitalul Elias

În urmă cu câteva zile, CANCAN.RO vă prezenta imagini cu vedeta care făcea vizite nocturne la Spitalul Elias, iar durerea se putea citi pe chipul ei. Din păcate însă, Sărbătorile au venit pentru Mihaela Rădulescu cu o altă veste cumplită, decesul mamei sale.

Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață

Mihaela Rădulescu a fost nevoită să vină de urgență în România, pentru a fi alături de mama sa. Mergea des la Spitalul Elias, însoțită de un bărbat mai în vârstă. Cu chipul vizibil încercănat de durere, Mihaela i-a fost alături mamei ei în ultimele clipe din viața acesteia. Vedeta a avut o relație apropiată cu mama ei, iar aceasta a fost o prezență discretă. Mama vedetei a fost profesoară de limba și literatura română la Piatra Neamț, ea ocupându-se și de educația lui Ayan, fiul Mihaelei.

Pierderea mamei transformă această perioadă într-una dintre cele mai grele din viața ei, un dublu șoc emoțional care ar fi greu de dus pentru oricine, indiferent de statut sau notorietate. Acum, după ce destinul i l-a smuls pe Felix Baumgartner, dispariția mamei lasă un gol și mai adânc. În ultima perioadă, Mihaela Rădulescu a ales să stea departe de privirile întrebătoare, alegând să își trăiască suferința în liniște. Cu toate acestea, a marcat o apariție neașteptată în cadrul show-ului care a marcat aniversarea a trei decenii de Pro TV.

