Motivul pentru care Mihaela Rădulescu s-a întors în România, la 5 luni de la tragedie. Moartea lui Felix Baumgartner a lăsat urme adânci

De: Adrian Vâlceanu 02/12/2025 | 23:40
După pierderea bărbatului care a însemnat totul pentru ea, Mihaela Rădulescu a fost văzută tot mai des prin București. După păcate, Mihaela trece prin momente dificile. Mihaela Rădulescu merge să viziteze pe cineva la Spitalul Elias! CANCAN.RO are imaginile dureroase cu naveta nocturnă pe care Mihaela Rădulescu o face de acasă la spital.

În timp ce alții vin la București în city trip, Mihaelei Rădulescu nu-i arde de distracție, cu toate că se pare că e de ceva timp în Capitală. Mai precis, după tragicul accident în care a pierit bărbatul ei, Felix Baumgartner, milionar cunoscut pentru sporturile extrem pe care le practica, Mihaela a fost nevoită să stea mai mult pe la București pentru a fi alături de o persoană apropiată, care are grave probleme de sănătate.

În imagini se vede cât de tristă este Mihaela Rădulescu. Parcă a și uitat de machiaj. Are unghiile făcute, totuși, probabil ca să-și ofere o mică bucurie și să mai uite de necazuri. Îmbrăcată cu o pereche de blugi și o bluză grena, cu părul bogat lăsat liber, silueta Mihaelei Rădulescu amintește de diva de mai ieri. Cât de trist că viața i-a oferit această grea cumpănă!

Mihaela Rădulescu nu și-a revenit după moartea lui Felix

Cu toate că e prin București, e puțin probabil s-o vedem pe Mihaela prin oraș, cum se spune. Asta deși are atâția prieteni și cunoscuți pe aici, ar putea fi invitată la emisiuni și așa mai departe, sau ar putea revedea prieteni vechi. Nici vorbă de așa ceva în aceste zile mohorâte și deprimante.

Ea pleacă de acasă noaptea târziu, însoțită de un bărbat mai în vârstă care îi ține umbrela. Mihaela merge prin ploaia care parcă accentuează durerea din sufletul ei. După ce urcă în mașină, ei pornesc spre spital prin ploaia rece.

Mihaela Rădulescu pleacă de la Spitalul Elias în compania unui apropiat

Cu siguranță Mihaela Rădulescu dorește să evite toată atenția persoanelor din jur, de aceea nu face vizitele în timpul zilei. I-ar fi imposibil să scape neobservată pe coridoarele spitalului, sau mai rău, în salon! Cine ar vrea să răspundă la o avalanșă de întrebări indiscrete despre starea de sănătate a cuiva apropiat? Ar fi prea dureros!

Între timp, zvonurile circulă, dar publicațiile care se respectă vor evita cu siguranță să dea anumite informații delicate.

