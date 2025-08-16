Acasă » Știri » Mihaela Rădulescu, durerea unei iubiri pierdute și moștenirea care șochează! Mesaj trist la o lună de la moartea lui Felix

De: Irina Vlad 16/08/2025 | 16:59
Felix Baumgartner a fost fascinat de Mihaela Rădulescu încă de când a cunoscut-o, ca prezentatoare a unui eveniment. Sursă: Instagram

A trecut aproape o lună de când Felix Baumgartner a încetat fulgerător din viață. Se poate spune că Mihaela Rădulescu a rămas ancorată în amintiri, în clipele frumoase petrecute alături de sportiv, mesajul său transmis pe o rețea de socializare fiind mai mult decât o dovadă a iubirii supreme, dar și a durerii unei iubiri pierdute mult prea devreme.  

Felix Baumgartner a încetat din viață în urmă cu aproape o lună. Iubitul Mihaelei Rădulescu a murit în timpul unui zbor cu paramotorul, din cauza unor probleme tehnice ale aparatului de zbor. Sfârșitul tragic al portivului austriac a lăsat o durere de nedescris în sufletul partenerei sale, durere care, cel mai probabil, nu va trece niciodată.

Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant la aproape o lună de la moartea lui Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner au fost împreună timp de 12 ani. Cei doi au format o echipă unită nu doar pe plan personal, ci și pe plan profesional. Și-au construit o viață împreună, au reușit să rămână extrem de discreți în ceea ce privește aparițiile publice și au răzbit împreună până când moartea i-a despărțit.

La trei săptămâni de când Felix Baumgartner a murit, Mihaela Rădulescu a publicat pe o rețea de socializare un mesaj emoționant, însoțit de un colaj cu mai multe fotografii de cuplu.

Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai 4.500 lei pe lună
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai...
În 2017, Digi24 îi lua un interviu „ideologului lui Putin”. Ce s-a întâmplat cu predicțiile lui Dughin despre Rusia, Occident și Trump, în 2025
În 2017, Digi24 îi lua un interviu „ideologului lui Putin”. Ce s-a întâmplat...

„În fiecare an, Felix făcea o felicitare video pentru aniversarea noastră. Acesta este de acum 4 ani. Și am mai petrecut împreună încă 4 ani minunați după aceea, totul în peropriul nostru univers, unde ne-am luat o casă pentru când vom îmbătrâni, pisici și pui de pisică, am plantat copaci și flori în grădina noastră, ne-am făcut timp pentru prietenii adevărați și oameni buni.

Am lucrat împreună ca o echipă în orice și, mai presus de toate, ne-am distrat de minune oriunde am mers. Eram fericiți împreună, nu doar pe Instagram, ci și în viața reală.
Peste tot. Sunt veșnic recunoscătoare pentru această dragoste, pentru această prietenie adevărată, pentru acest om extraordinar, pentru dragostea, decența și respectul lui
pentru mine, pentru familia mea, pentru munca mea, pentru cine sunt”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram.

Mihaela Rădulescu își continuă mesajul, mărturisind că Felix Baumgartner a fost omul sufletului ei, bărbatul alături de care și-ar fi dorit să trăiască până la finalul vieții. A rememorat câteva dintre cele mai dragi amintiri din relația lor și în încheiere a recunoscut că moartea iubitului ei a marcat-o, provocându-i o durere nemărginită.

„Acest om a fost cea mai pozitivă și plină de viață ființă umană pe care am întâlnit-o vreodată. Energia lui solară se potrivea cu a mea în toate modurile posibile. Secretul unei astfel de povești de dragoste? Eram pe cont propriu. Stăpâneam Arta de a nu-mi păsa ce cred ceilalți despre noi sau ce ar trebui sau nu să facem.

Eram liberi să ne bucurăm de viață. De viața noastră. De la cizme la tocuri înalte, de la 5 stele la… un cer plin de stele pe care îl priveam din scaunele noastre de camping de pe munte. Locuiam în două țări – Monaco și Elveția – dar trăiam în principal pe drumuri.. spre următoarea aventură.

Eram cei mai norocoși doi oameni care s-au întâlnit vreodată… îndrăgostiți. Eram oameni liberi, așa cum vă doresc tuturor să fiți. Rămâneți fideli iubirii și fiți sinceri cu privire la cine sunteți. Nimic nu vă va face mai fericiți. Și nimic nu-ți va frânge inima mai mult decât să pierzi o astfel de iubire… 8 ani, iubitule. Mă bucur atât de mult că ai venit și ai rămas în viața mea. La mulți ani!”, a mai scris Mihaela Rădulescu.

Cu ce a rămas Mihaela Rădulescu din averea lui Felix Baumgartner

În timp ce Mihaela Rădulescu încearcă să se obișnuiască cu gândul că iubitul ei nu mai este, familia sportivului austriac ar fi împărțit averea colosală a acestuia. Având în vedere că Felix Baumgartner și Mihaela Rădulescu nu au fost căsătoriți legal, românca nu a fost inclusă în testament.

Cu toate acestea, sportivul s-a gândit și la ea și i-a lăsat amintire câteva medalii obținute de-a lungul timpului, un echipament sportiv folosit de acesta și un ceas de colecție de mare valoare sentimentală.

Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro

Omagiu pentru Felix Baumgartner. Gestul făcut de apropiații sportivului austriac au emoționat-o până la lacrimi pe Mihaela Rădulescu

