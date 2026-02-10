Cum arată casa din Teleorman în care a copilărit Gina Pistol. Și-a petrecut primii ani într-o gospodărie modestă

Dacă acum este una dintre cele mai cunoscute vedete din România, Gina Pistol a fost cândva o simplă fată venită dintr-un sat din Teleorman. Prezentatoarea TV nu s-a ferit niciodată să vorbească despre copilăria ei modestă. Cum arată casa ei de atunci?

Gina Pistol este una dintre cele mai apreciate și vechi vedete din showbiz. Blondina a atins succesul pe toate planurile: are o familie minunată și o carieră de succes. Cu toate astea, înainte de viața fără lipsuri, ea a dus un trai modest departe de Capitală.

Cum arată casa din Teleorman în care a copilărit Gina Pistol

În prezent își permite orice își dorește, poate spune că și-a atins toate obiectivele și este cu adevărat o femeie împlinită, dar trecutul ei a fost îndepărtat de luminile reflectoarelor și lipsit de lux.

Gina Pistol este originară din Roșiorii de Vede și și-a petrecut primii ani din viață în satul Vârtoapele de Sus, județul Teleorman. Alături de familia ei mare, vedeta a crescut într-o casă modestă, în mijlocul naturii și înconjurată de animale.

„Aici își petrecea vacanțele. Până la 15 ani, cel puțin, era nelipsită. Calul, care ei îi plăceau l-am dat pentru că nu mai avea cine să aibă grijă de el. Gina se juca aici cu alți doi verișori și cu frățiorul ei mai mic”, spunea mătușa Ginei Pistol în urmă cu ceva timp.

Dacă casă din copilăria Ginei Pistol era una modestă, vedeta trăiește astăzi în Cernica alături de Smiley și fiica lor, într-o zonă rezidențială. Prezentatoarea reușește să îi ofere fetiței ei tot ce ea nu a avut.

„E atât de aiurea să te muți pe vremea asta cu tot cu copil, cu pisică, de la casă într-un apartament micuț. Practic mi-am luat doar câteva lucruri la mine. Vă dați seama, ce să nu-i iei copilului? Că practic te gândești că ai nevoie de tot. Sperăm să le terminăm cât mai repede, să ne întoarcem la casă, că sunt pereții atât de subțiri la bloc, nici apă nu pot să beau noaptea după ce adoarme fii-mea, că se aude tot!”, povestea Gina Pistol.

