Gina Pistol împlinește 45 de ani! Surpriza cu care Smiley a făcut-o să plângă

Gina Pistol și Smiley nu sunt mondeni, preferând să își petreacă timpul liber în compania fiicei lor, Josephine. Au făcut excepție miercuri seară, la premiera de gală a filmului lui Pavel Bartoș – Crăciun cu Ramon. Smiley și Pavel Bartoș nu sunt doar prieteni, colegi la Vocea României și Românii au talent, dar și rude, respectiv naș – fin. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, prezentatoarea emisiunii MasterChef ne-a dezvăluit cea mai frumoasă surpriză pe care Smiley i-a făcut-o de ziua ei. Pe 9 decembrie, Gina Pistol împlinește 45 de ani și va celebra momentul într-un cerc restrâns. Nu ia în calcul vreo escapadă romantică cu soțul, întrucât e prins cu live-urile la Vocea României.

Gina Pistol și Smiley au prezenți la premiera de gală a filmului Crăciun cu Ramon, peliculă care intră în cinematografe din 5 decembrie.

Gina Pistol: “Dacă ar fi să joc într-un film, cu siguranță trebuie o comedie”

CANCAN.RO: O seară specială în care l-ai scos pe Andrei la film?

Gina Pistol: Nu, el m-a scos pe mine la film. “Hai să vedem și partea a doua!”

CANCAN.RO: Cât de des se întâmplă astfel de ieșiri în doi?Pentru că sunteți ocupați și preferați ca timpul liber să i-l acordați fetiței

Gina Pistol: Să stăm acasă, da. Sinceră să fiu, în ultima perioadă, Andrei a avut un program foarte plin și am apucat să ne vedem așa dimineața, seara puțin. Și, practic, n-am mai ieșit de mult la film.

CANCAN.RO: De-a lungul timpului, ai primit o ofertă de a juca într-un film și dacă îți surâde ideea să te descoperim altfel?

Gina Pistol: Am o singură problemă: eu nu țin minte replicile. Nu le țin minte și mi se pare stresat. Adică nu știu cum reușesc oamenii ăștia și în teatru și în film să țină minte atâtea replici. Eu nu le țin minte. Dar, dacă ar fi să joc într-un film, cu siguranță într-o comedie. Mi se potrivește ca o mănușă.

Nu mai știu acum ce melodie este la Ramon partea a doua. Oricum, ce nu știe nimeni este că la prima parte a filmului Ramon am pus și eu voce, am tras și eu voce în studio. Deci, cumva, undeva pe acolo se aude și vocea mea.

Gina Pistol: “Și-a scris singură scrisoarea către Moș Crăciun”

CANCAN.RO: Josephine a făcut scrisoarea pentru Moș Crăciun?

Gina Pistol: Da, chiar acum a citit-o în timp ce veneam spre cinema. Își dorește un iaht, dar nu adevărat, de jucărie! A început să scrie și bine, trebuie să-i dicteze cineva. Ea spune ideea și trebuie să-i dicteze cineva, ce litere să scrie. Dar știe să scrie și își scrie numele. Și-a scris singură scrisoarea către Moș Crăciun. Ceea ce este foarte bine pentru anul trecut doar desena. Și anul ăsta, iată că a scris o scrisoare.

CANCAN.RO: Câți ani are Josephine?

Gina Pistol: Are 4 ani și 9 luni face chiar de ziua mea, pe 9 decembrie. Copiii ăștia în ziua de astăzi se dezvoltă mai repede decât ne dezvoltam noi.

Gina Pistol: “Eu stăteam la poartă și plângeam”

CANCAN.RO: Ce planuri ai pentru ziua ta anul ăsta?

Gina Pistol: Nu știu. Nu am făcut niciun plan. Cred că dacă sunt cu bărbatul meu și cu copilul, pentru mine e super ok, cu fratele meu, prietenele mele, mai restrâns așa.

CANCAN.RO: Mă așteptam să-mi zici și de o escapadă în doi.

Gina Pistol: Nu ar fi o idee rea. Nu cred că are Andrei timp. Încep și live-uri la Vocea României, nu cred că are timp. O să plecăm în ianuarie, în vacanță, că atunci este perioada în care reușim și noi să stăm mai mult timp în trei.

CANCAN.RO: Cea mai frumoasă amintire/surpriză sau cadou de ziua ta, înainte de a fi alături de Andrei și din perioada de când sunteți voi o familie?

Gina Pistol: De ziua mea cel mai frumos cadou a fost când… Nu mai țin minte ce vârstă aveam, doar că mama nu și-a permis să-mi cumpere un cadou, dar de ziua mea a nins și cumva m-am gândit că ăla este cadoul meu. A nins atât de frumos în ziua aia, parcă era special pentru mine. Și, de când sunt cu Andrei, mi-a pregătit un cvartet de coarde, care m-au întâmpinat de cum m-am trezit cu muzică. Era în living. Și am plâns. Și apoi, când am ajuns seara acasă de la filmări, toată curtea și casa arăta ca un tărâm feeric, pentru că erau numai luminite în curte și în copaci. A fost frumos. Superb! Și eu stăteam la poartă și plângeam.

CANCAN.RO: Cu siguranță te va surprinde și anul ăsta.

Gina Pistol: Da, anul ăsta fac 45.

CANCAN.RO: De ce vârstă te simți? Pentru că nu ți arăți vârsta.

Gina Pistol: Sincer? 30 și puțin.

