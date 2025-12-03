Momentul în care Gina Pistol și Mihaela Rădulescu nu și-au mai putut stăpâni lacrimile. Pro TV a difuzat imaginile grele

Pe data de 1 decembrie 2025, Pro TV a sărbătorit 30 de ani de la înființare. Cu această ocazie, sute de vedete ale postului au fost prezente la Gala „Tu ești România”, program pregătit special pentru a prezenta cele mai emoționante povești de viață și eroii din spatele lor.

În cadrul galei, povestea lui Mirel Dolofan a reușit să îi impresioneze până la lacrimi pe cei prezenți. Mihaela Rădulescu, Gina Pistol, Smiley, Adela Popescu, Horia Brenciu, Mihai Bobonete sunt doar o parte din vedetele care nu și-au putut controla emoțiile.

Mirel Dolofan a făcut din durerea pierderii fiului său minuni. După ce a luptat cot la cot cu băiatul lui, care a murit de tumoră craniană, bărbatul a decis să păstreze vie amintirea unicului copil într-un mod unic.

Deși nimeni și nimic nu-i va putea alina dorul de copilul lui, bărbatul a pus bazele asociației ”Marinuș Gălbenul” și vine în sprijinul copiilor cu afecțiuni oncologice – care nu primesc șanse de recuperare în spitale. Asociația le oferă copiilor o nouă șansă la viață, la ei acasă, cu echipamente medicale de terapie intensivă, oriunde în România.

A construit totul cu ajutorul propriilor bani, cu sprijinul fratelui său și din donațiile oamenilor. Pe data de 1 decembrie, în gala „Tu ești România”, Mirel Dolofan a primit premiul pentru bunătate. Trofeul i-a fost înmânat de Mihai Bobonete și Adrain Văncică – vezi AICI imagini.

