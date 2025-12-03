Acasă » Știri » Momentul în care Gina Pistol și Mihaela Rădulescu nu și-au mai putut stăpâni lacrimile. Pro TV a difuzat imaginile grele

Momentul în care Gina Pistol și Mihaela Rădulescu nu și-au mai putut stăpâni lacrimile. Pro TV a difuzat imaginile grele

De: Irina Vlad 03/12/2025 | 11:29
Momentul în care Gina Pistol și Mihaela Rădulescu nu și-au mai putut stăpâni lacrimile. Pro TV a difuzat imaginile grele
Mihaela Rădulescu și Gina Pistol/ sursă foto: captură video
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
20 poze
Vezi galeria foto

Pe data de 1 decembrie 2025, Pro TV a sărbătorit 30 de ani de la înființare. Cu această ocazie, sute de vedete ale postului au fost prezente la Gala „Tu ești România”, program pregătit special pentru a prezenta cele mai emoționante povești de viață și eroii din spatele lor. 

În cadrul galei, povestea lui Mirel Dolofan a reușit să îi impresioneze până la lacrimi pe cei prezenți. Mihaela Rădulescu, Gina Pistol, Smiley, Adela Popescu, Horia Brenciu, Mihai Bobonete sunt doar o parte din vedetele care nu și-au putut controla emoțiile.

Povestea lui Mirel Dolofan a impresionat vedetele din România

Mirel Dolofan a făcut din durerea pierderii fiului său minuni. După ce a luptat cot la cot cu băiatul lui, care a murit de tumoră craniană, bărbatul a decis să păstreze vie amintirea unicului copil într-un mod unic.

Orașul din România în care va ninge 20 de zile în decembrie, potrivit meteorologilor Ease Weather
Orașul din România în care va ninge 20 de zile în decembrie, potrivit...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Deși nimeni și nimic nu-i va putea alina dorul de copilul lui, bărbatul a pus bazele asociației ”Marinuș Gălbenul” și vine în sprijinul copiilor cu afecțiuni oncologice – care nu primesc șanse de recuperare în spitale. Asociația le oferă copiilor o nouă șansă la viață, la ei acasă, cu echipamente medicale de terapie intensivă, oriunde în România.

A construit totul cu ajutorul propriilor bani, cu sprijinul fratelui său și din donațiile oamenilor. Pe data de 1 decembrie, în gala „Tu ești România”, Mirel Dolofan a primit premiul pentru bunătate. Trofeul i-a fost înmânat de Mihai Bobonete și Adrain Văncică – vezi AICI imagini.

Motivul pentru care Mihaela Rădulescu s-a întors în România, la 5 luni de la tragedie. Moartea lui Felix Baumgartner a lăsat urme adânci

Prima reacție a Mihaelei Rădulescu, după ce a aflat rezultatul autopsiei lui Felix Baumgartner. Ce a putut să spună

Tags:
Iți recomandăm
Valori termice bizare, anunțate de ANM! Zonele în care vremea nu va fi așa cum ne așteptam
Știri
Valori termice bizare, anunțate de ANM! Zonele în care vremea nu va fi așa cum ne așteptam
Rebranding couture. Noua identitate Adina Buzatu poartă semnătura designerului român de succes Luca Portik
Știri
Rebranding couture. Noua identitate Adina Buzatu poartă semnătura designerului român de succes Luca Portik
Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump! Ce i-a reproșat miliardarul
Mediafax
Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump! Ce i-a reproșat miliardarul
Fapta șocantă a unei badante din România a îngrozit Italia. A fost condamnată la ani grei de închisoare!
Gandul.ro
Fapta șocantă a unei badante din România a îngrozit Italia. A fost condamnată...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a distrus experiența exotică
Adevarul
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu...
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
Digi24
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război,...
Cel mai mare mister aviatic. Reîncep căutările avionului de pasageri dispărut în 2014
Mediafax
Cel mai mare mister aviatic. Reîncep căutările avionului de pasageri dispărut în 2014
Parteneri
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Click.ro
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul:...
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata despăgubirilor către familiile celor uciși
Digi 24
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata...
ANALIZĂ Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au lăsat 12 localități fără apă și au afectat centrala de la
Digi24
ANALIZĂ Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au lăsat 12...
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Nubia a lansat Flip 3, un telefon accesibil, și Fold, primul său model pliabil
go4it.ro
Nubia a lansat Flip 3, un telefon accesibil, și Fold, primul său model pliabil
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Fapta șocantă a unei badante din România a îngrozit Italia. A fost condamnată la ani grei de închisoare!
Gandul.ro
Fapta șocantă a unei badante din România a îngrozit Italia. A fost condamnată la ani...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Valori termice bizare, anunțate de ANM! Zonele în care vremea nu va fi așa cum ne așteptam
Valori termice bizare, anunțate de ANM! Zonele în care vremea nu va fi așa cum ne așteptam
Boala ascunsă care l-a chinuit pe Artanu până în ultima clipă. În spatele scenei a dus o luptă grea
Boala ascunsă care l-a chinuit pe Artanu până în ultima clipă. În spatele scenei a dus o luptă grea
Rebranding couture. Noua identitate Adina Buzatu poartă semnătura designerului român de succes Luca ...
Rebranding couture. Noua identitate Adina Buzatu poartă semnătura designerului român de succes Luca Portik
Pericolul adus de vremea rea: copiii și vârstnicii sunt cei mai afectați
Pericolul adus de vremea rea: copiii și vârstnicii sunt cei mai afectați
Tare de tot! Casa Albă a aprobat arestări pe muzica Sabrinei Carpenter! Urmează Taylor Swift la percheziții?
Tare de tot! Casa Albă a aprobat arestări pe muzica Sabrinei Carpenter! Urmează Taylor Swift la percheziții?
Mădălina Ghenea, apariție interzisă în Qatar! Cum i-a răvășit pe arabi
Mădălina Ghenea, apariție interzisă în Qatar! Cum i-a răvășit pe arabi
Vezi toate știrile
×