Prima reacție a Mihaelei Rădulescu, după ce a aflat rezultatul autopsiei lui Felix Baumgartner. Ce a putut să spună

La o lună după tragica dispariție a lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj profund, plin de emoție și gratitudine. Fosta prezentatoare a ales să își exprime aprecierea pentru susținerea primită în aceste clipe extrem de dureroase, reflectând totodată asupra lecțiilor dureroase primite în urma acestei pierderi.

Felix Baumgartner, cunoscut la nivel mondial pentru celebrul său salt de la marginea spaţiului din 2012, și-a găsit sfârșitul în timpul unei sesiuni de parapantă, prăbușindu-se pur și simplu în piscina unui hotel din centrul Italiei. Evenimentul tragic a zguduit nu doar cercurile apropiate, ci și lumea științei și sporturilor extreme.

Ce mesaj a transmis Mihaela Rădulescu

În mesajul publicat ulterior, Mihaela Rădulescu a transmis un sentiment puternic de ancorare în binele primit din partea celor din jur. Vedeta a mulțumit celor care au manifestat empatie, respect și iubire în momentele în care durerea părea de netrecut.

Vedeta a ales să împărtășească gândurile sale public, arătându-și recunoștința pentru toți cei care i-au demonstrat compasiune. În fața unei asemenea tragedii, ea a reflectat asupra fragilității vieții, dar și asupra importanței de a prețui oamenii buni și corecți care rămân aproape în momentele grele. Mihaela a vorbit despre puterea comunității și despre felul în care solidaritatea, chiar și exprimată prin gesturi mărunte, poate să aducă alinare într-o perioadă marcată de suferință.

„Fericirea ta nu trebuie să aibă sens pentru ceilalți – nu este un proiect comunitar. Cei care nu înțeleg vor încerca să te rănească. Pentru că, de fapt, înțeleg și se supără că nu o au și ei. Poți învăța multe #lecții de viață când pierzi pe cineva pe care l-ai iubit atât de mult. Înveți multe despre toți cei din jurul tău, familie, prieteni… Și nu este întotdeauna frumos. Dar concentrează-te pe oamenii buni și decenți care sunt alături de tine. MULȚUMESC tuturor celor care ne-au arătat respect și dragoste, mie și lui Felix. Vă văd, vă iubesc, sunt recunoscătoare pentru fiecare dintre voi care mi-a trimis măcar un emoji. La urma urmei, oamenii frumoși sunt cea mai bună energie pentru noi toți. 🙏”, a transmis Mihaela Rădulescu.

Luna ce a trecut de la decesul partenerului, Mihaela a ales nu doar să privască în urmă, ci și să își celebreze povestea de dragoste. A amintit de felul în care Felix realiza un video de aniversare pentru cuplu, gest devenit tradiție, precum și de anii frumoși trăiți alături de el, de la casă și grădina plină de flori, până la timpul dedicat prietenilor adevărați și bucuria fiecărei clipe petrecute împreună.

