Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix Baumgartner. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor

Momente complicate pentru Mihaela Rădulescu! Vedeta a fost umilită de familia lui Felix Baumgartner! Părinții regretatului sportiv ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor! Vă prezentăm cele mai noi informații!

Drama Mihaelei Rădulescu pare departe de a se fi încheiat după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta și familia regretatului sportiv ar fi ajuns la neînțelegeri din cauza averii pe care acesta a lăsat-o în urmă.

Deși au trăit o frumoasă poveste de iubire mai bine de 12 ani, lipsa unui mariaj legal și legile din Austria o lasă pe Mihaela Rădulescu fără drepturi de moștenire, în absența unui testament. Este important de precizat faptul că în România situația ar fi fost alta, legea fiind mai blândă cu partenerii de viață, potrivit romaniatv.net.

Din tot ce a strâns Felix Baumgartner de-a lungul carierei, Mihaela Rădulescu ar fi rămas doar cu câteva obiecte simbolice: trofee, un echipament special și un ceas. În schimb, polița de asigurare de viață – evaluată la o sumă colosală de 500 de milioane de euro – ar fi ajuns direct în buzunarele familiei sportivului.

Cu atât mai mult, un detaliu revoltător a ieșit la iveală: părinții lui Felix Baumgartner ar fi evitat să meargă la căpătâiul fiului lor. Deși aceste zvonuri nu sunt confirmate, ele au alimentat tensiunile.

Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după înmormântarea lui Felix Baumgartner

La o săptămână de la înmormântare, Mihaela Rădulescu este devastată de durere și a postat un mesaj sfâșietor pe Instagram, vorbind despre iubirea lor și este clar că îl va purta pe Felix Baumgartner în suflet pentru totdeauna.

Însă printre rânduri, unii urmăritori au dedus și o „înțepătură” la adresa socrilor. Iată ce mesaj a transmis Mihaela Rădulescu!

„Mergând în lumina soarelui… Pune-ți un zâmbet pe față ca și cum nimic nu ar fi în neregulă… Gândește-te la momentele frumoase.

L-am făcut pe acest bărbat cel mai fericit din viața lui și el pe mine. Țintește spre genul acesta de iubire, țintește spre a cânta mereu împreună, țintește spre acel singur lucru care contează cel mai mult în viața oricui – IUBIREA pentru persoana cu care îți împarți viața. Asta e cea mai ușoară cale spre fericire.

Uneori, unii prieteni, străinii, chiar și familia nu vor înțelege niciodată. Dar asigură-te că nu îți va păsa niciodată de ce cred alții. Asigură-te că vei continua să cânți, să te distrezi, să construiți o viață împreună și să păstrați acea iubire vie până la capăt.

Eu voi face asta, pentru tot restul drumului meu prin viață. Acest bărbat perfect merită toată dragostea și respectul pe care l-a arătat TUTUROR, inclusiv celor care nu l-au înțeles niciodată. Voi lupta pentru tine, iubirea mea. Așa cum am făcut-o mereu. Așa cum ai făcut-o și tu pentru mine.

Și voi fi acolo pentru fiecare dintre prietenii mei minunați și prietenii tăi minunați care au fost alături de mine, din respect și iubire pentru tine. Va urma”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram.

