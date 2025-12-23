Acasă » Știri » Știri externe » Ce face Papa Leon când nu poate să doarmă? Obiceiul lui a fost descoperit de internauți

De: Daniel Matei 24/12/2025 | 00:50
Sursa foto: Profimedia

Papa Leon al XIV-lea folosește uneori o cunoscută aplicație de învățare a limbilor străine pentru a-și perfecționa cunoștințele de germană atunci când nu poate dormi noaptea, potrivit unei agenții de știri italiene.

La Repubblica a relatat sâmbătă că Suveranul Pontif, născut în Statele Unite, care vorbește deja mai multe limbi străine, inclusiv spaniola și este cunoscut pentru utilizarea smartphone-urilor și a rețelelor sociale, are un cont pe aplicația de învățare a limbilor străine Duolingo, scrie TVP World.

Pe lângă limba sa maternă, engleza, Papa Leon mai cunoaște și spaniola, italiana, franceza și portugheza și pare că ar vrea să mai învețe și alte limbi, cum ar fi germana.

La Repubblica a scris că alți utilizatori ai aplicației au observat un profil cu numele Robert legat de un cont numit @drprevost – același nume de utilizator folosit de cardinalul Robert Prevost pe platforma de socializare X, înainte ca acesta să devină Papa Leon al XIV-lea, în luna mai.

Contul @drprevost de pe Duolingo a fost deschis pentru prima dată în 2014 și a rămas inactiv mult timp înainte de a înregistra din nou o creștere a activității, scrie sursa citată.

Papa Leon a fost „dat de gol” de internauții cu spirit de observație

Utilizatorii aplicației au observat la un moment dat că respectivul cont a fost folosit la scurt timp după ora 03:00 , ora Europei Centrale (ora 04:00, ora României, n. red.), fusul orar în care se află Roma, un utilizator comentând: „Sfinte Părinte, este ora 3:00 a.m., ce faci?”

Fratele Papei, John Prevost, nu a negat faptul că Papa ar utiliza această aplicație destinată învățării limbilor străine atunci când a fost întrebat despre această chestiune săptămâna aceasta.

„Nu mă îndoiesc de asta, deoarece în prezent învață limba germană”, a declarat John Prevost pentru National Catholic Reporter, adăugând că Papa joacă și jocul online Words with Friends atunci când nu poate dormi.

Pasionat de sport, papa Leon al XIV-lea, s-a gândit, de asemenea, să instaleze o mică sală de sport în Palatul Apostolic şi la reşedinţa sa din Castel Gandolfo, potrivit unor surse media. În zilele libere, papa joacă tenis şi înoată.

