De: Irina Vlad 13/02/2026 | 06:20
4 reguli pe care supermodelul anilor '90 le respectă cu sfințenie pentru un ten perfect. La 57 de ani, Christy Turlington arată impecabil!/ sursă foto: Profimedia

La 57 de ani, supermodelul Christy Turlington își menține pielea impecabilă printr-o filozofie de „îmbătrânire frumoasă” care se concentrează pe consecvență și simplitate, mai degrabă decât pe proceduri complexe și invazive.

În calitate de ambasador al brandului Lancôme și susținător înrăit al stilului de viață sănătos, ea respectă câteva reguli de bază, bazate pe dovezi științifice din domeniu, pentru a-și menține sănătatea și longevitatea pielii.

Christy Turlington are 57 de ani și încă redefinește ceea ce înseamnă îmbătrânirea în lumea modei. În timp ce multe titluri din domeniul frumuseții urmăresc seruri miraculoase și transformări dramatice, supermodelul anilor ’90 alege o altă cale. Abordarea ei este constantă, fără dramatisme și bazată pe îngrijire pe termen lung, mai degrabă decât pe soluții rapide.

Christy Turlington / sursă foto: Profimedia

4 reguli pe care Christy Turlington le respectă

Ajunsă la faimă mondială alături de icoane precum Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista și Claudia Schiffer, Turlington a contribuit la definirea culturii supermodelelor din anii ’90. Zeci de ani mai târziu, ea se remarcă nu doar prin longevitatea carierei sale, ci și prin filosofia sa calmă și echilibrată privind îmbătrânirea frumos. Mesajul ei este clar: pielea sănătoasă și încrederea în sine sunt mai importante decât goana după tinerețe.

În cadrul unui podcast, Christy Turlington a vorbit deschis despre frumusețe, identitate și despre modul în care s-a schimbat relația ei cu îmbătrânirea. Rutina ei zilnică este surprinzător de simplă. Primul lucru pe care îl face în fiecare dimineață este să se spele pe față. Doar curăță și reîmprospătează tenul. După aceea, crema hidratantă devine produsul vedetă.

Christy Turlington (57 de ani) / sursă foto: Profimedia

Ea aplică crema hidratantă de mai multe ori pe parcursul zilei. Iarna, când pielea este mai predispusă la uscăciune și iritații, ea dublează cantitatea. Un al doilea strat ajută la protejarea barierei pielii împotriva aerului rece și a încălzirii interioare, ambele putând accelera pierderea de elasticistate a pielii.

Pentru Christy Turlington frumusețea nu înseamnă să-și ascundă vârsta. Înseamnă să aibă o piele sănătoasă și să o prezinte exact așa cum este, fără alte mici trucuri care maschează trecerea timpului. Modelul preferă conceptul de ”îmbătrânire frumoasă” – să ai grijă de tine, astfel încât pielea să reflecte vitalitatea în fiecare etapă a vieții.

„Adică, îmi place consecvența și îmi place fiabilitatea. Îmi place foarte mult îngrijirea pielii și îmi plac și alte produse, dar încep cu pielea. Îmi place un fond de ten bun, dar unul care are o textură plăcută și oferă o acoperire bună, dar totuși arăți ca tine. Îmi plac micile detalii care înfrumusețează sau îmbunătățesc aspectul, de exemplu, nu am mai stat la soare de ceva vreme, dar astăzi am un pic mai multă culoare, ceea ce mă face să mă simt mai odihnită și mai sănătoasă decât poate mă simțeam dimineață”, explică fotomodelul.

De asemenea, îngrijirea pielii nu este singurul element care îi definește frumusețea exterioară. Christy Turlington subliniază în mod constant importanța exercițiile fizice, a odihnei și adoptarea unei atitudini pozitive ca instrumente fundamentale de combatere a îmbătrânirii. Activitatea fizică regulată îmbunătățește circulația, susține producția de colagen și reduce hormonii de stres care contribuie la îmbătrânirea prematură. Somnul adecvat permite organismului să se refacă, inclusiv celulele pielii care se regenerează peste noapte.

